〈時評〉蔡英文支持者分裂投票的啟示

總統和立委選舉落幕，在人民的見證與努力下，台灣再一次展現民主政治，選舉最後結果由民進黨繼續完全執政，不過，這次民進黨分裂投票的情況嚴重，若不從中汲取一些選民所透露的訊息，民進黨的政黨形象和支持度將會持續下滑，恐怕連帶執政黨的施政都會遭受嚴峻挑戰。

這次選舉結果出爐，蔡英文拿下57.13%的得票率，成功獲得連任，不過，政黨票的得票率卻僅有33.98%，相差大約14個百分點，這代表有許多投給蔡英文的選民，政黨票並沒有投給民進黨。

反觀韓國瑜的得票率為38.61%，國民黨政黨票的得票率是33.36%，相差大約5個百分點，分裂投票情況不像蔡英文支持者明顯。

再比較2016年的政黨票情況，四年前，民進黨得票率為44.06%、國民黨是26.91%、親民黨有6.52%、時代力量拿到6.17%；先看看藍營這四年的變化，親民黨這次未跨過政黨門檻，只拿到3.66%，反觀國民黨成長大約6個百分點，這也意味著藍營支持者最後集中投給國民黨，導致親民黨徹底被邊緣化，因此，國民黨的政黨票勉強維持住基本盤。

綠營方面，這一次，時代力量的政黨票得票率為7.75%、增加大約1個百分點，算是微幅成長，反倒是民進黨的得票率下挫11個百分點。值得注意的是，由台北市長柯文哲領軍的民眾黨，政黨票得票率剛好是11.22%。

因此，從政黨票的流向分析，藍營支持變化不大，只是改為集中在國民黨身上，綠營方面的支持度明顯流失，而且多數是跑到民眾黨。

民眾黨的政治光譜色彩，雖被許多綠營政治人民貼上紅色標籤，但一般選民恐怕不這麼認為，相對之下，甚至被民眾黨訴求「超越藍綠」的口號所打動，這凸顯選民不滿藍綠傳統的政治惡鬥，所以總統票仍是選擇捍衛台灣主權的蔡英文，但政黨票有其他選擇時，寧可放棄民進黨。

另方面，民進黨過去三年多的時間，處於完全執政，但推動政策時，有不少強渡關山的情事，因此，選民想制衡民進黨的態勢下，不想整碗被民進黨捧走，就會選擇政黨票出走，同樣不會投給民進黨。

其他像是民進黨的政黨不分區名單不夠吸引人，以及政黨形象太差等，都可能是左右選民投政黨票的意向。

如果民進黨只看到總統票衝上歷史新高，在國會席次單獨過半，繼續完全執政的選舉成績，而選擇性去忽視政黨票下滑、選民分裂投票的意向，那人民很可能在下一次地方選舉當中，再度用選票來直接提醒民進黨。