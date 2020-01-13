2020大選》葉望輝：台灣選民對「一個兩制」說「不」

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）2020總統暨立院大選備受國際矚目，外媒將其描述為台灣選民「向中國傳達明確訊息」，同一時間，逾百家國際媒體、北美智庫及媒體專家周六也在台報導或觀選；前美國副總統錢尼的副國安顧問葉望輝（Steve Yates）11日晚間在台北接受Taiwan News專訪時表示，這場選舉幾乎可說是台灣選民對「一個兩制」投下否決票。

葉望輝上周帶團華府智庫及媒體專家來台觀選，除了參加政黨選前之夜造勢場合，也造訪不同政黨競選總部與候選人或幹部交流，來台團員指出，與美國大選總統候選人造勢場合相比，台灣選民熱情有趣，造勢場合色彩繽紛且娛樂性高，活脫像一場嘉年華會。團員也對台灣選民政治參與度之高感到印象深刻，認為這正說明台灣選民珍視他們的自由與民主。

此次大選蔡英文及民進黨都取得勝壓倒性勝利，葉望輝表示，蔡英文取得過半逾57%的得票率，超過8百萬人的支持，優於2016年的結果，這訊息透露台灣選民，尤其是年輕世代，不相信共產中國能與民主社會「和平共存」。

葉望輝說，2019年的香港抗爭激出台灣年輕世代焦慮，認為和共產中國在「一國兩制」的框架下，不存在自由與和平。他說，1月11日這一天，台灣選民對「一個兩制」給的答案是「不」。

葉望輝同時也恭賀蔡英文成功連任總統，也建議她在此強大民意支持下，可以採取大膽一點的外交政策，像是邀請國外部長級官員來台訪問及推動高階官員交流，而台灣也要持續積極參與國際組織，成為一個負責任及值得信賴的國際夥伴。