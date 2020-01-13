冷氣團加水氣 合歡山降雪創入冬最大

大陸冷氣團配合華南水氣，合歡山今天凌晨到清晨下雪，最深處達10公分，雪量創今年入冬最大，工務段已進行交通管制，限加掛雪鍊車輛通行；玉山清晨7時多也短暫降冰霰。

根據交通部中央氣象局網站資料，位於海拔3402公尺的合歡山頂氣象站，凌晨到清晨測得氣溫約攝氏零下2度到3度間，配合水氣移入，合歡山等3000公尺以上高山降雪，南投縣昆陽到花蓮縣小風口一帶都成銀白世界，積雪量最深達10公分，創入冬最大降雪量。

氣象局預報員表示，大陸冷氣團配合華南水氣，合歡山等高山清晨降雪，玉山上午7時5分到7時18分也降冰霰，但晚間起水氣逐漸減少，轉為乾冷，不太會下雨；另外，陽明山清晨5時40分到6時出現冬天打雷現象，淡水一帶也有民眾通報，情形較少見。

交通部公路總局第二區養護工程處表示，合歡山清晨降雨夾雪霰，考量用路人車安全，台14甲線24公里處鳶峰到41公里處花蓮縣大禹嶺路段，上午6時起限加掛雪鍊車輛通行，埔里工務段在18公里處翠峰與33公里處合歡山遊客中心端派保全交管，大禹嶺端也有太魯閣工務段派員管制，請用路人依指示通行。

第二區養護工程處表示，台14甲線翠峰至大禹嶺路段路寬僅5到7公尺，加上合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊等相關停車場可供停車數較少，呼籲上山賞雪遊客勿將車輛任意停放路側，避免造成車流堵塞。