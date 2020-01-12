超過60國家及組織恭賀台灣完成大選 外交部：持續深化友好關係

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）我國第15任總統、副總統選舉，以及第10屆立法委員選舉已於1月11日順利舉行。外交部表示，截至今（12）日下午止，超過60個國家及組織祝賀總統蔡英文順利連任，對此由衷表示感謝，期盼在既有的堅實基礎上，持續與各國及組織深化友好合作關係。

本次選舉，總統蔡蔡英文除成功連任外，其得票數更創下我國總統選舉史上最高。昨(11日)晚間確認選舉結果後，美國國務卿龐培歐(Michael Pompeo)、日本外務大臣茂木敏充均於第一時間恭賀蔡總統順利連任，並讚揚臺灣人民展現強健民主制度的力量。

外交部表示，截至本(12)日下午為止，我國友邦史瓦帝尼國王恩史瓦第三世(Mswati III)、帛琉總統雷蒙傑索(Tommy Rememgesau)、諾魯總統安格明(Lionel Aingimea)、巴拉圭總統阿布鐸(Mario Abdo)、瓜地馬拉總統莫拉雷斯(Jimmy Morales) 等國家元首及政府首長以致函、致電或在社群網站上公開發文等方式祝賀蔡總統當選連任及我國大選順利完成。

至於友好國家方面，英國外交大臣拉布(Dominic Raab)在英國外交部官網上公開祝賀蔡總統連任；此外另有加拿大、德國、歐盟對外事務部(EEAS)、歐洲議會(EP)、中美洲統合體(SICA)、中美洲議會(PARLACEN)等友臺小組主席、議員、官員等人，也透過致函、致電、推特、臉書等不同方式向我國表達祝賀，讚揚本次臺灣舉行的民主選舉意義重大。

外交部對於上述60個國家與國際組織的政要、官員及友人的祝賀表達由衷感謝，我國期盼在既有的堅實基礎上，持續與各國及組織深化友好合作關係。由於其他國家政要及各界人士的賀函、賀電陸續抵達，外交部將繼續更新。