一對香港籍夫妻移民蒙玉芬與鄧應昌來臺近三年，非常喜歡台灣這個地方，因此想為這塊土地付出一份心力，不僅曾在瑞芳動物之家的志公，最近剛退休定居淡水，改到淡水動物之家服務，不僅充實退休生活，也藉此回饋臺灣社會。
蒙玉芬表示，在移居臺灣之前，連狗都沒有摸過，只是偶而關注流浪貓而已，直至四年前在臺定居，發現流浪貓狗的問題嚴重，就開始投入動保志工行列，擔任動物之家志工後，生活變得更加忙碌，只要見到有機會送養毛寶貝，就會即時在臉書貼文宣傳，必須在毛寶貝成長之前送出，因為幼犬是最容易被認養的階段，每天都在與時間賽跑，深怕錯過幼犬黃金送養期，這些年來的志工服務，對於蒙玉芬來說是莫大得益，看見牠們盡情奔跑，晒晒太陽，跟同伴玩耍，是大大滿足，如果能讓毛寶貝遇見疼愛他們的主人，自己也能感受到萬分的幸福與快樂，也是身為志工覺得最有意義的事。
淡水動物之家表示，平時總有一群來自各行各業的志工，為了毛寶貝們，假日不辭辛勞的撥空時間前來照護，以藉此增加毛寶貝的親人性與信心。淡水動物之家位置鄰近海邊，情境幽美，很適合全家老少一同前來參訪郊遊，藉由與毛寶貝的互動，不僅使毛寶貝能適應與人類相處以利社會化、教育民眾如何愛護動物，同時也為家人上了一場生命教育、提升自我視野。（新聞轉載自新住民全球新聞網）
香港籍夫婦移居臺灣3年 暖心照護毛寶貝回饋社會
一對香港籍夫妻移民蒙玉芬與鄧應昌來臺近三年，非常喜歡台灣這個地方，因此想為這塊土地付出一份心力，不僅曾在瑞芳動物之家的志公，最近剛退休定居淡水，改到淡水動物之家服務，不僅充實退休生活，也藉此回饋臺灣社會。