青壯派促吳敦義吳斯懷退出不分區 讓謝龍介進立院

國民黨台北市議員羅智強今天號召多位黨內青壯派議員、幕僚成立「+1」團隊，要求國民黨主席吳敦義立即辭去黨主席跟不分區立委資格，也呼籲退將吳斯懷辭去不分區立委，遺缺讓台南市議員謝龍介遞補。

2020總統立委選舉國民黨大敗，吳敦義昨天表示，將率副主席、一級主管以上向中常會請求允許總辭。黨內中生代也齊呼國民黨應徹底改革，進行世代交替，由年輕一輩擔任黨務主管，更要重新調整兩岸論述，以符合主流民意。

羅智強今天下午與台北市議員張斯綱、游淑慧、王鴻薇、台中市議員羅廷瑋、國民黨青年部副主任詹為元，以及國民黨青年團總團長田方倫等黨內青壯派成立「+1」團隊，並在國民黨中央黨部前召開記者會，要求吳敦義立即請辭黨主席及不分區立委、退將吳斯懷請辭不分區立委，由台南市議員謝龍介遞補，強化國會戰力。

張斯綱表示，吳敦義應在15日中常會前就辭去黨主席，並由中常會推派代理主席辦理黨主席補選事務，立刻啟動世代交替工程；因為「下架吳斯懷」，導致國民黨在部分關鍵立委選區失敗，吳斯懷應辭去不分區立委，表示負責態度。

張斯綱指出，也希望吳敦義同時辭去不分區立委，讓吳斯懷的遺缺由謝龍介遞補，強化國民黨在立法院的戰力，讓國民黨在立法院成為有制衡能力的反對黨。而國民黨也必須立即召開黨是會議，聚集新任立委及中生代各地民代，儘速展開改革工程。

王鴻薇表示，強力呼籲15日的中常會絕對不要上演慰留的戲碼，國民黨一定要改革。中常會是國民黨最高的權力機關，今天國民黨到這個地方，她認為中常委也應該負起責任。

同樣具有中常委身份的田方倫指出，希望不要有中常委挑戰慰留吳敦義，他將在中常會中一一紀錄試圖慰留吳敦義的中常委，由於中常委即將改選，他要讓所有黨員同志知道是哪些中常委慰留吳敦義。而與會的桃園市議員黃敬平則呼籲15日中常會應該公開透明的直播。

由於羅廷瑋在發言時表示，若黨中央不接受所提的三支箭，將集體退出國民黨。對於是否會集體退黨，羅智強指出，「+1」聲明必須經過成員的共識，今天主要是提出訴求，所以沒有所謂的退黨。