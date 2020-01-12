德媒：台灣選擇自由民主 北京誤判情勢

台灣總統大選受到德國媒體高度關注，各大媒體都派記者到現場採訪，指出這個華人世界唯一自由選舉的結果，反應台灣人民對北京和獨裁的反感，中國領導人顯然誤判情勢。

南德日報（Sueddeutsche Zeitung）報導，中國國家主席習近平對台灣問題失去耐性，去年年初發表對台談話語帶威脅，他孤立蔡英文總統的作法顯然達到反效果，在香港爆發示威前還宣傳「一國兩制」可說是誤判情勢，激起台灣人對中國的反感，促成蔡總統連任。

這篇發自台北的報導指出，許多香港人特地到台灣觀選，呼籲民眾投票，他們期盼今天的台灣是明天的香港。

法蘭克福廣訊報（Frankfurter Allgemeine Zeitung）指出，台灣總統大選是具有象徵意義的重大事件，許多港人和住在美國、歐洲和澳洲的華人都飛去台灣，親身體驗華人世界唯一的自由選舉。

該報記者指出，中共一向宣傳民主是西方的意識形態，只會造成社會混亂，對這些觀選的人來說台灣是清楚的反證。

日日新聞報（Die Tageszeitung）記者在台北街頭發現，藍綠問題在台灣也是世代問題，上一代的人強調台灣與中國在歷史和文化上的共同性，認為兩岸不該互相挑釁，年輕人則認為台灣是獨立的國家。

該報記者指出，這次大選結果向北京釋放清楚的訊號，不過，中國對台灣和香港的壓力未來不會減少。

德國收視人口最多的新聞節目德國第一電視台（ARD）晚間8點新聞，昨晚也大幅報導台灣的總統大選，指出台灣人選擇自由和民主，反對獨裁，蔡總統歷史性的勝選對中國領導人來說是侮辱。