〈時評〉民主的勝利！

2020總統及立委選戰由民進黨大獲全勝，總統候選人蔡 英文（中）、副總統候選人賴清德（左2）、現任副總 統陳建仁（右2）、總統府秘書長陳菊... 2020總統及立委選戰由民進黨大獲全勝，總統候選人蔡 英文（中）、副總統候選人賴清德（左2）、現任副總 統陳建仁（右2）、總統府秘書長陳菊（左）及黨主席 卓榮泰（右）11日晚間在台北競總外感謝支持者，現場 飄下勝利彩帶，氣氛熱絡。 中央社記者郭日曉攝 109年1月11日 (來源 中央社)

2020的選舉結果已順利揭曉。解讀起來，無論是個人的起落，或是政黨版圖的重新劃分，展現的，是民主的氣息與民主的可貴機制！

展現的民主氣息是：擺動的幅度很大、速度很快──有道是，對政治人物／政黨的無情，是一個偉大城市／國家的象徵。民主的台灣，是年輕奔放的，是充滿活力的，是大收大放的！既不吝惜給個人／政黨機會，也會毫不猶豫遲疑給不上道的個人／政黨當頭棒喝！

2016年，民進黨贏得總統寶座外加國會過半，雙雙挫敗的中國國民黨眼看是要一蹶不起了；誰想到，二年十個月又九天之後的2018縣市長選舉，換成民進黨兵敗如山倒了，指標的六都由4剩2，全部22縣市長由13席萎縮成6席（相對的是中國國民黨在六都由1成長為3，22縣市由6席增至15席），這下子奄奄一息的換民進黨了；哪料到，更快的，才過一年又一個半月，民進黨又在2020.1.11的總統與國會之役獲得壓倒性勝利！民意這樣大幅度、快速度的擺動，對傳統政黨與新興政黨，同樣是寶貴的教材、挑戰與警惕！

展現的民主可貴機制是：矯正錯誤──民主制度當然不是毫無缺點，選民在一時的激情下迷失，政客在美麗的謊言包裝下得逞，都是可能的！只是，政客們別忘了，選民的一票，只是四年的託付，絕非終生的契約！把選民的一票當成理所當然、含淚含恨也只能選擇被綁架的個人／政黨，小心民意的反撲與反噬！這點，從韓國瑜的竄起墜落看得最清楚：選民的一票，是投給你／妳表現的，不是投給你／妳表演的！選民可以把說得動人心弦的你／妳拱上台，當然也就可以把欺騙打混的你／妳從政治舞台拉下來！也就是說：或許，你／妳可以欺騙所有人於一時，也可以欺騙某些（少數）人於永遠，但無法欺騙所有人於永遠！

此所以，透過民主的矯正機制，在410天內，高雄市民讓韓國瑜在高雄由贏對手15萬票變輸對手48.6萬票，得票淨減28萬票！

至於台灣選舉的外在因素與其影響，2020的選民已經用選票清楚表達了：紅色中國在香港反民主的倒行逆施，帶給台灣人的不是威嚇而是警戒；韓國瑜大剌剌走進港澳中聯辦，帶給台灣人的不是信任而是懷疑。世界不祇中國，中國不是世界，要立足台灣、放眼世界的台灣人，除了站在民主自由世界的那一邊，其實已經別無選擇！

（作者為新竹教育大學退休副教授）