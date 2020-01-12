礁溪寒沐酒店　「川薈」正式開幕　演繹新創川菜

俗話說「味在四川」，川菜被稱為中國四大菜系之一，精緻的選料、刀工、調味、烹調孕育出七滋八味的豐富變化，礁溪寒沐酒店將蘭陽風味食材與經典名菜巧妙揉合，保留傳統精粹，展現在地特色，演繹新創川菜。「川薈」新創川菜正式開幕，歡慶開幕優惠折扣大放送，即日起至2020年2月9日(日) (除夕至初二假期不適用)，行政副主廚郭偉鈞特推「相思木燻燒鵝三吃」原價2,480+10%元，特價2,080+10%元；精緻商業午餐及花沐套餐皆享第二套半價優惠；另外特別回饋宜蘭居民享用餐85折優惠，邀您在沉穩簡潔的舒適用餐環境，品嚐共享經典中華菜系美饌。詳情訂位專線請洽川薈代表號 T+886 3 905 5730。

擁有超過20年豐富餐飲經驗的行政副主廚郭偉鈞，曾遠赴四川、瀋陽拜師學藝，並曾榮獲多國廚藝競賽佳績，特將「川薈」汲取寒沐「以大地為家」的品牌精神，回歸料理本質，加入在地自然元素，結合精彩的桌邊秀特色服務，菜色亦包含單點、桌菜、套餐等多樣化選擇，邀您一同在採光絕佳的大片落地窗旁佇留，中央鏤空廊道彷若通往古代蜀道之路，穿透交織，汲取淵遠流長之養分，味展新意。

古詩《七律·詩詠川菜》有云「百饈百味百盤饌，一菜一格一品花」川菜憑藉著「清鮮醇濃，麻辣辛香」享譽中西，「川薈」主推濃烈純正「重慶水煮嫩肥牛」880元，集結了川菜四大特色「麻、辣、鮮、燙」，先將花椒粒與乾辣椒以小火乾煸，加入獨家調製的十三香中藥粉及酸鹹適中的客家酸菜爆炒，注入費時熬煮兩日的豬骨高湯，煮滾激盪出香氣之際，趁熱倒入肥瘦均勻的安格斯肥牛肉片燙出粉紅色澤，最後淋上由二荊條椒、燈籠泡椒炒製的辣油，入口先嘗到肉片的鮮嫩與蔬菜的清脆，接著是爽辣的麻香餘韻，令人難以忘懷。

喜好小酌的賓客首選佐酒好味「椒香川蜀脆鱔」380元，寧式脆鱔可說是寧波人心目中傳統菜餚的名伶，肉質細嫩的台南黃鱔，油潤鮮美，營養價值豐富，將黃鱔洗淨後下鍋油炸，取出後加入辣椒醬、番茄醬、梅林醬油下鍋翻炒，起鍋前淋上滾燙花椒油，濃郁的花椒鹹香滋味，點綴杯觥交錯時光。

特色桌邊秀「奶湯田雞沸騰鍋」880元，取高溫300度燒至火紅的的鵝卵石打底，依序舖上粉皮、黃豆芽、芹菜、蒜苗、客家酸菜以及5分熟田雞腿，到賓客桌邊後再沖上以大骨、雞腳、豬皮、草果熬製2天以上的奶湯，鵝卵石與奶湯衝擊的瞬間，催化了所有食材的融合，間接的加熱也使田雞腿熟成並保持鮮嫩，奶湯的濃醇搭配客家酸菜獨特的酸鹹，湯頭溫潤滑順，層次豐厚。

經典新滋味的「寒沐川薈牛肉麵」120元，特別選用川菜之魂的四川郫縣辣豆瓣醬與大骨慢燉，再加入燉煮牛肉的原湯作為精華湯頭，重頭戲的牛肉則是選用第六至第八節肋骨之間的台塑牛，肉質結實、油花漂亮，並採用西式燉烤方式，加入番茄、鳳梨、蘋果一同燉煮，讓牛肉更為軟嫩、清香，麵體部份採用上海細麵，更能吸附湯汁精華，口感Q彈有勁，每一口都是豐腴多汁的牛肉香味，回甘順口的川味湯頭，清爽而不油膩。

水源豐沛的蘭陽平原，絕佳的氣候環境造就出獨特豐富的特色食材，「相思木燻燒鵝三吃」2,480元選用宜蘭飼養的白羅曼鵝，體型較大、肉質鮮甜，採用粵式手法將十多種中藥材醃料塗抹入味，經過相思木煙燻、淋油等工序，酥脆外皮、肉質肥美，主廚貼心提供片皮鵝、雲脂鵝絲玳瑁、啤酒醬菜鵝骨湯等三種吃法，滿足味蕾饗宴。

「金棗青麻嫩子排」420元子排先以鳳梨醃製過，用天然的果酸軟化肉質，過油後，佐以主廚特製「青麻椒千島醬」翻炒，盛盤後撒上以分子料理方式重新解構的礁溪盛產金棗蜜餞以及青麻椒花椒油粉末，每一口都嘗得到麻香及果香。

「溫泉絲瓜麵」380元採用礁溪溫泉絲瓜，主廚展演精細刀工，將絲瓜切成如麵條般細緻，簡單的調味後，加入蟹肉、蚵蠣、飛魚卵增添風味及口感。

如果說麻香爽辣是川味的精神與風骨，那甜點絕對是那最溫暖的一面，餐後獻上滋補養顏的「桃膠百合銀耳露」120元，桃膠又名美人淚，更被稱為是「平民燕窩」，源自於後宮的神秘配方，據傳當年「慈禧太后」每日早晨起床後一碗必定飲一碗桃膠銀耳羹，做為養顏美容的必需品。以白木耳為基底，加入了百合、桃膠，並酌以冰糖精細慢熬，富含豐富的膠原蛋白以及膳食纖維，清香淡雅，溫潤滑順的口感，絕為餐後解膩佳作，甜沁入你的心。