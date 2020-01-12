中國貴州1所學校送豬肉取代獎學金 第一名獨得30斤

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）非洲豬瘟肆虐中國，導致豬肉價格居高不下，成為普通人民夢裡都想吃的美饌。貴州一所學校苦民所苦，突發奇想用豬肉獎勵期末考成績優異學生，第一名居然獨得30斤豬肉，第二名也不遑多讓，可得到20斤豬肉，這方法獲得社會各界與家長一致好評。

綜合媒體報導，貴州省畢節市翰林學校的創辦人王昊表示，以前學校發獎品大多是文具、獎狀或是現金，但是年關將近，如果學生可以帶肉回家的話也可增加過年氣氛。尤其豬肉價格居高不下，用發豬肉的形式獎勵學生更加實在。

王昊1月8日要求學校班主任統計班上前三名的學生數量，並到生豬批發市場，以每斤人民幣19.6元（約新台幣85元）價格買了7頭豬，每頭平均重量為400斤，總價值約人民幣5萬多元。

1月9日在表揚大會上，用來獎賞的豬肉像廟會拜豬公般一字排開，每班的第一名學生，可獨得豬肉30斤，第二名豬肉20斤，第三名只剩1隻豬腳。部分同學用竹竿將豬肉抬回家，年紀小的學生則由家長幫忙用背篼搬回家，一路上收獲不少羨慕的目光。

王昊表示，發送豬肉給學生當做獎勵，也是對於他們努力的肯定，對家長的回報。當天許多家長一直向他道謝，看起來都很開心。

對於貴州這所學校的貼心獎勵，許多網友紛紛轉載此新聞，表示「這真是憑實力吃肉」「豬肉獎勵很實在」「別人家的學校」「校長家可能是養豬的？」

獲得豬肉表揚的學生合照（圖片翻攝自微信公眾號 貴州改革）

批發來的7頭豬肉（圖片翻攝自微信公眾號 貴州改革）