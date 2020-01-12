高雄爆發今年首例漢他病毒　患者為市場攤商　女同事疑似遭感染

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）高雄市三民區爆發今年首例漢他病毒出血熱確定病例，患者為三民區博惠里60多歲女性攤商，去年12月25日發病，今年1月3日經醫院通報漢他病毒出血熱，目前已康復出院。

高雄市衛生局表示， 60多歲女性患者於去年12月25日開始出現頭痛、全身痠痛、關節痛、背痛等症狀，28日出現發燒、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，就醫診斷為泌尿道感染並住院。

但因個案症狀未緩解，甚至在31日出現呼吸喘，今年1月3日經醫院通報漢他病毒出血熱，治療後於8日康復出院，同住家人無疑似症狀。

高雄市衛生局表示，指標個案工作地的一名50多歲女同事，雖未出現症狀，但經社區接觸者擴大採血送驗發現，血液檢驗卻呈IgM抗體陽性，列為高度疑似個案，預定15日二次採檢送驗確認。

衛生局進行疫情調查時，也發現個案工作地周邊有不少小吃攤販，並在現場捕獲1隻老鼠，初步研判該地點為這波疫情的引爆點。

漢他病毒出血熱為感染漢他病毒引起，主要是帶有病毒的齧齒類動物傳染給人類。人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

漢他病毒出血熱主要感染症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐伴隨臉潮紅等。

漢他病毒感染若未經治療，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能轉變為急性腎衰竭，經治療後病況會獲得改善。