美國第一時間恭賀蔡英文連任 外交部感謝：繼續合作深化台美關係

(台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導)總統蔡英文在本次總統大選大獲817萬票,順利連任,美國國務卿龐培歐(Michael Pompeo)於美東時間11日就我總統大選結果發表祝賀聲明,外交部對美國政府第一時間發表祝賀聲明表示感謝。

外交部今(12)日發佈新聞稿,美國在第一時間便發佈賀電,恭賀蔡英文總統順利連任。並恭賀臺灣人民再次展現臺灣強健民主制度的力量,伴隨自由市場經濟及蓬勃的公民社會,使我國成為印太區域典範,以及世界一股良善力量。

該聲明並強調,臺美人民不僅是夥伴,更是民主社群的共同成員,共享政治、經濟及國際價值,並共同維護憲法保障的權利及自由,蘊育私部門主導的經濟成長及創業,並致力成為國際社會的正向力量。

外交部表示,近來美方高層曾多次公開肯定我國民主成就,如美國副總統彭斯(Mike Pence)於上(108)年10月演說特別讚許,美國永遠相信,臺灣擁抱民主為所有華人展現更好的一條路。

外交部指出,此次美政府資深官員出席我駐美代表處舉行的觀選活動,並於我選後第一時間發布正面聲明,均彰顯臺美關係的堅實友好、美方對臺美關係的重視,以及臺美在民主、自由的共享價值夥伴關係。未來我政府將在既有良好基礎上,與美方密切合作,持續推動深化臺美關係。

The U.S. congratulates Dr. Tsai Ing-wen on her re-election in #Taiwan's presidential election. Taiwan once again demonstrates the strength of its robust democratic system. Thank you President Tsai for your leadership in developing a strong U.S. partnership.