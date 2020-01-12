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美國第一時間恭賀蔡英文連任 外交部感謝：繼續合作深化台美關係

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2020/01/12 15:36
（圖/ 中央社）

（圖/ 中央社）

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）總統蔡英文在本次總統大選大獲817萬票，順利連任，美國國務卿龐培歐(Michael Pompeo)於美東時間11日就我總統大選結果發表祝賀聲明，外交部對美國政府第一時間發表祝賀聲明表示感謝。

外交部今（12）日發佈新聞稿，美國在第一時間便發佈賀電，恭賀蔡英文總統順利連任。並恭賀臺灣人民再次展現臺灣強健民主制度的力量，伴隨自由市場經濟及蓬勃的公民社會，使我國成為印太區域典範，以及世界一股良善力量。

該聲明並強調，臺美人民不僅是夥伴，更是民主社群的共同成員，共享政治、經濟及國際價值，並共同維護憲法保障的權利及自由，蘊育私部門主導的經濟成長及創業，並致力成為國際社會的正向力量。

外交部表示，近來美方高層曾多次公開肯定我國民主成就，如美國副總統彭斯(Mike Pence)於上(108)年10月演說特別讚許，美國永遠相信，臺灣擁抱民主為所有華人展現更好的一條路。

外交部指出，此次美政府資深官員出席我駐美代表處舉行的觀選活動，並於我選後第一時間發布正面聲明，均彰顯臺美關係的堅實友好、美方對臺美關係的重視，以及臺美在民主、自由的共享價值夥伴關係。未來我政府將在既有良好基礎上，與美方密切合作，持續推動深化臺美關係。
外交部

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