韓國瑜回歸高雄市政　罷免聲四起　最快5月上演罷韓投票

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）2020總統大選結果揭曉，落選人韓國瑜宣布明日回歸高雄市長工作崗位，繼續拚市政，但由多個公民團體發起的罷免韓國瑜行動，已向中選會遞交罷韓連署書，接下來只要通過連署、審核程序，最快5月舉辦罷免投票。作家陳芳明對此認為，韓國瑜逃不了被罷免的命運。

陳芳明在臉書上表示，民主政治就是責任政治，一個城市的首長當選之後，又立刻投入總統選舉，這不僅不負責任，而且還中途落跑，完全違背人民的託付，還肖想覬覦更高更大的位子。

他提到，不僅韓國瑜不負責任，國民黨也不負責，三殺的預測果然即將應驗，蔡英文拿到了817萬的選票，已經遠遠超過馬英九；國民黨除了輸掉總統之外，也輸掉了立委席次，最後市長位子也將面臨高雄市民罷免。

另外，針對罷韓議題，民主進步黨高雄市第6選區立委當選人趙天麟今日掃街謝票時亦發表看法，中央社引述趙天麟說法，面對罷免案，韓國瑜未選擇辭職，未來除高雄市議會會強力監督外，罷免案已進入第一階段的審核，他相信罷免案不會停止；蔡總統在高雄贏過韓國瑜48萬多票，不管是連署或是罷免都是有機會達成目標。

他表示，選舉得票結果，凸顯韓國瑜失去主持市政的信任基礎，市民用清楚且響亮、強而有力的選票表達對於落跑市長的不信任；如果韓國瑜不辭職，就要謙卑地向市民認錯道歉。