震撼彈！陳水扁宣佈退出政壇 支持者不捨紛慰留

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）「一邊一國行動黨」在本次區域立委與不分區選戰中鎩羽而歸，被奉為「精神領袖」的前總統陳水扁今912日上午透過臉書宣佈，「身為黨的園丁，有心澆水，卻讓這棵新生小樹枯萎，深感愧疚，將請辭「澆水園丁」一職，將從此退出政壇」，震撼台灣政壇。

陳水扁在臉書專頁「陳水扁新勇哥物語」中表示，1月11日投票日，阿扁分享最後一個禮拜的活動照片，並寫下「美好的一仗已經打過」的總結。身為「一邊一國行動黨」的園丁，有心澆水，卻讓這顆新生小樹枯萎，深感愧疚，特別請辭「澆水園丁」一職！

陳水扁感謝召集人楊其文校長臨危授命的辛苦帶領！全體黨職人員對這個「先天不良，後天失調」的小黨，做了最大的努力及付出，阿扁深深一鞠躬！

陳水扁表示，感恩創黨以來的發起幹部、立委候選人、全體志工和熱心支持者的無私奉獻與堅定力挺。他表示，非常對不起出錢出力，和投下神聖一票，與不離不棄的阿扁們！

在徹夜難眠，反躬自省後，陳水扁說，自忖無能再為黨，為台灣奉獻心力。宣布從此退出政壇！謝謝了！再見了！

許多支持者知道後，紛紛蜂擁至臉書專頁留言「壯士斷腕 加油」「你是台灣民主的功臣 永遠相信你」「感謝阿扁總統當年為台灣改革所作的努力，請相信台灣的年輕世代 台灣的未來一定會更好！」。

陳水扁臉書