蔡總統接見AIT處長酈英傑　總統：「民主和自由」是台美夥伴關係長期穩固的基礎

蔡總統12日第一個行程是在總統府接見美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑（William Brent Christensen）（左）... 蔡總統12日第一個行程是在總統府接見美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑（William Brent Christensen）（左）。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）選後第一天，總統蔡英文今（12）日接見美國在台協會台北辦事處處長酈英傑。總統表示，台灣和美國已從雙邊夥伴關係，升級成「全球合作夥伴」，未來相信可以和美國一起為世界帶來更多貢獻。

蔡總統昨晚以壓倒性勝利奪下817萬票，順利連任，今（12）日首個公開國政行程是在總統府接見美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）。

酈英傑處長首先祝賀總統在昨天的大選中獲勝，並讚揚台灣選民參與了這神聖的民主過程，為自己的選擇發聲。這次的選舉提醒了我們，美國和台灣不只是合作夥伴，更是同一個民主社群的一份子，由共同價值觀緊密聯繋著。

酈英傑處長指出，他有幸與總統在第一任任期時合作，共同追求美國和台灣的許多共享利益，包括促進雙邊貿易和投資的關係、協助區域各國建立民主、科技和經濟的能力，並支持台灣的安全，進而增進區域的穩定。他為台美已經取得的長足進展感到非常驕傲，並堅信美國和台灣將持續攜手同心，再創新局。

隨後致詞的蔡總統感謝酈英傑處長在選後第一天，就來代表美國政府表達恭賀之意。

總統表示，經過昨天的選舉，台灣人民再一次用手中的選票，向全世界傳達民主的價值。民主和自由，確實是台灣最珍貴的資產，也是台美夥伴關係長期穩固的基礎。

總統認為，在民主與自由的基礎上，過去3年多來，台灣和美國在安全、經濟，以及共享價值等領域不斷深化合作。去年是《台灣關係法》立法40週年，台美雙邊關係有更多具體的進展，也更公開、更多元、更制度化。她要特別感謝酈英傑處長對相關交流合作的大力支持。

總統進一步說明，在安全方面，我們會透過合作，持續加強自我防衛能力。在經濟方面，我們也期盼強化台美產業鏈的整合，持續深化經貿的往來。不僅如此，台美之間已經從雙邊夥伴關係，升級成「全球合作夥伴」，未來，我們會在過去3年多的基礎上，不斷加強台美在全球議題的合作。

總統說，相信台灣可以和美國一起為世界帶來更多貢獻。我們是國際社會不可或缺的夥伴，也會是區域民主發展的關鍵行動者。最後，總統也再次感謝酈英傑處長對台灣的支持，相信未來雙方會有更多的合作，一起讓台美關係不斷深化。