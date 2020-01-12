蔡總統勝選後日文推文　珍惜民主的勝利　盼深化台日關係

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）贏得逾817萬、高票當選的總統蔡英文昨（11）日深夜在推特發表推文指出，我們必須珍惜的是，這不是個人及政黨的勝負，而是民主的勝利，同時未來也會深化台日關係。

2020總統立委大選落幕，競選連任的蔡總統以超過817萬票獲得壓倒性的勝利，並締造多項紀錄。此外，民進黨在國會拿下61席，加上泛綠友軍4席，穩定過半，二度完全執政。

中央社報導，蔡總統昨天深夜在推特用日文推文說，台灣人民4年一度決定自己命運的選舉順利結束，「我們必須珍惜的是，這不是個人及政黨的勝負，而是民主的勝利」。

總統也說，能和所有台灣人一起享受民主，「對我來說是最大的驕傲」。未來也會謙虛地面對人民的聲音，以不動搖的心克服困難，然後，同樣地深化台日關係。