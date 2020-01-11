日本、美國恭賀台灣總統蔡英文連任 　力推雙方合作關係　

美國參議員盧比歐祝賀蔡英文當選（圖/盧比歐臉書） 美國參議員盧比歐祝賀蔡英文當選（圖/盧比歐臉書）

（台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導）台妹94辣！台灣總統大選結果已定案，由蔡英文連任的結果獲國際知名媒體爭相報導，美國參議員盧比歐更於推特上發文表達恭喜，也強調將加強台美關係。

2020台灣總統大選已結束，中選會公布，蔡英文的得票數達817萬0231票，遙遙領先對手韓國瑜200多萬票，穩坐台灣總統大位。

三立報導，因為香港反送中及反滲透法的關係，本次選舉除了台灣人外，世界各國也相當關心，稍早蔡英文確認當選時，包括彭博社、美聯社及《時代雜誌》等國際知名媒體均進行大幅報導，相當關心與中國相關議題的美國參議員盧比歐（Marco Rubio），也在得知我國大選結果後的第一時間在推特上發文恭喜蔡英文連任，並強調未來會加強台美關係。

Congratulations to President @iingwen for winning re-election in #Taiwan.



Senator Rubio looks forward to strengthening the U.S.-Taiwan relations in years to come. https://t.co/70YzPdV6Xa — Senator Rubio Press (@SenRubioPress) January 11, 2020

盧比歐全文（源自盧比歐推特）

蔡英文於勝選晚會感謝國際友人協助，台灣願意和各國合作承擔責任共享繁榮，因為「台灣應該是個『夥伴』而不只是『議題』。」

中央社報導，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰今晚透過臉書發表聲明表示，這次台灣成功舉行民主選舉，由蔡總統當選，「對此我代表日本台灣交流協會台北事務所表示衷心的祝賀」。

去年11月抵任的泉裕泰指出，他到總統府晉見蔡總統時，蔡總統提及期盼一起開拓日台關係的新時代。他說，對於今後能與蔡總統繼續合作，受到鼓舞也感到非常光榮，未來將為推動日台關係更上一層樓，全力以赴。