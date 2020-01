日本、美國恭賀台灣總統蔡英文連任 　力推雙方合作關係　

(台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導)台妹94辣!台灣總統大選結果已定案,由蔡英文連任的結果獲國際知名媒體爭相報導,美國參議員盧比歐更於推特上發文表達恭喜,也強調將加強台美關係。

2020台灣總統大選已結束,中選會公布,蔡英文的得票數達817萬0231票,遙遙領先對手韓國瑜200多萬票,穩坐台灣總統大位。

三立報導,因為香港反送中及反滲透法的關係,本次選舉除了台灣人外,世界各國也相當關心,稍早蔡英文確認當選時,包括彭博社、美聯社及《時代雜誌》等國際知名媒體均進行大幅報導,相當關心與中國相關議題的美國參議員盧比歐(Marco Rubio),也在得知我國大選結果後的第一時間在推特上發文恭喜蔡英文連任,並強調未來會加強台美關係。

Congratulations to President @iingwen for winning re-election in #Taiwan.



Senator Rubio looks forward to strengthening the U.S.-Taiwan relations in years to come. https://t.co/70YzPdV6Xa