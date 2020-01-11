全球都在看的台灣大選　外媒怎麼說？

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）今(11)日是台灣總統與立委大選的日子，不只台灣人自己對結果感到緊張，由於關係到未來台灣對中國的態度，各國其實都在觀察這次我們選舉的結果，最後蔡英文大勝，外媒也各自提出了自己的觀察。

包括半島電視台、BBC和CNBC在內的外媒認為，蔡英文的大勝，代表著大部分的台灣選民相信，相對於與中國走得更近的國民黨，對中國採取較為強硬政策的蔡英文比較值得支持，《衛報》則直接以「台灣選民向中國傳達明確訊息」作為大選新聞的標題。

日本《朝日新聞》的報導先是簡述了蔡英文2016年上任後中國對台灣施壓倍增、奪取台灣邦交國使台灣陷入國際困境的狀況，除將蔡英文形容為「拒絕統一的代表」外，也將此次選舉視為台灣人是否贊成一中原則的期末考。

美國《全國廣播公司商業頻道》(CNBC)則指出，擔心中國介入台灣政局的恐懼感與經濟的回穩，讓民進黨在14個月前的九合一大選後再度挽回頹勢，在這次大選開出了漂亮的成績單，不過CNBC也說，蔡英文的第二任任期將面臨北京在經濟、外交與軍事上更進一步的壓力，以迫使蔡鬆口承認台灣是中國的一部分。

《半島電視台》則針對大選後可能面對的困境作出評論，認為由於台灣的經濟20年來的成長幅度不大，導致中老年族群希望藉由與中國建立更親近的經濟關係來拉抬薪資，如何處理經濟問題會是蔡英文重要的課題，除此之外，下一個任期會面臨到的邦交國縮減，也會是她很大的挑戰。