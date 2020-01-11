民進黨蔡英文喜連任總統　驕傲國際看見台灣民主自由

2020台灣總統、副總統選舉結果出爐，由蔡英文（左二）及賴清德（左一）高票當選（圖擷取自蔡英文臉書） 2020台灣總統、副總統選舉結果出爐，由蔡英文（左二）及賴清德（左一）高票當選（圖擷取自蔡英文臉書）

（台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導）2020台灣總統及副總統由民進黨蔡英文及賴清德當選，獲810萬遙遙領先對手200多萬票，蔡英文驕傲的說，「這次選舉讓國際社會看到台灣對民主自由的堅持。」

台灣第15任總統、副總統結果出爐囉！由民進黨蔡英文及賴清德獲810萬高票當選，打敗國民黨候選人韓國瑜及張善政，親民黨宋楚瑜及余湘，韓國瑜更感性的對小英喊話，「希望他連任後要為台灣人開創幸福安居樂業的環境，期待未來台灣在他的帶領下更好更棒。」



總統大選得票分析（圖/台灣英文新聞）

中選會公怖2020年台灣總統選舉結果，蔡英文獲817萬0,231票，得票率佔57.1％；韓國瑜552萬2,119，得票率佔38.6％；宋楚瑜60萬8,590，得票率佔4.2％；蔡英文領先對手韓國瑜265萬票，迎接第二任期。

蔡英文漂亮的得票數更一舉打破2016年總得票數689萬4744票，也擊敗馬英九在2008年總統選舉時，以765萬9014票寫下的總統候選人最高得票紀錄，成為台灣史上獲得最高票的總統候選人。

蔡英文已於全國競選總部發表勝選感言，並舉辦國際記者會，除了感謝支持者，他也再次承諾連任期間會更努力，補足過去的不足。

蔡英文驕傲的說，這次選舉讓國際社會看到台灣對民主自由的堅持，他說，「民主的台灣不會屈服於威脅恫嚇，這場選舉的結果也是最清楚的答案。」

除了感謝國際友人協助，他表示，台灣願意和各國合作承擔責任共享繁榮，因為「台灣應該是個『夥伴』而不只是『議題』。」

蔡英文說，過去三年他堅守主權底線，面對中國採不挑釁態度，不造成衝突，但中國提出一國兩制等台灣無法接受的條件，台灣必須持續強化防衛機制，提升保衛台海安全的國防力量。