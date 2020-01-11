竹市首座雙語學校 新科國中友善英語情境拓展國際觀

新竹市政府為提升學生國際能力，108學年度首度在新科國中推動雙語教育，補助該校2名外師及教學設備，營造友善英語情境，市長林智堅表示，市府全力協助學校落實雙語教育政策，讓2030雙語國家政策在新竹市提早實踐。

「學校營造沈浸式的英文環境，以讓學生說英文跟說中文一樣流暢為目標。」新科國中校長彭元豐表示，在環境的塑造上學校設置有雙語教室、英語充電站、雙語辦公室，不管是課程或活動皆可在其中進行；正式課程則安排童軍、體育二門課有中、外師一起進行課程活動，為了讓課程進行的更順暢，中、外師及雙語專案教師會在課前共同進行備課。非正式課程在校慶、萬聖節及聖誕節都安排雙語活動，就是要讓學生愛上英文。另外將素養導向教學精神放入課程中推動，如生物、資訊、美術及英語四科跨域課程，讓學生以全英文做成果報告或設計關卡讓七年級學生用英文闖關。

新竹市教育處長黃錦能表示，新科國中推動雙語教育，讓學生喜歡開口說英文已有顯著成效。在學校的日常，我們看到了學生自然的開口說英語，也看到了學生從對外師好奇，到對英文產生興趣，進而提升了英文能力，雙語教育是新竹市的重點施政項目，提升新竹市每位孩子的英語能力更是刻不容緩，未來市府將持續推動雙語教育或沉浸式英語教學，讓新竹市的孩子贏得國際力。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)