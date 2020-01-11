直播！蔡英文勝選感言：台灣不屈服恫嚇　八字訣喊話北京

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2020台灣總統候選人蔡英文發表勝選感言，除了承諾第二任期會加倍努力，更對北京當局喊話，他說「和平、對等、民主、對話」是關鍵。

民進黨總統候選人蔡英文得票數已破800萬，他於11日晚間發表勝選感言並舉行國際記者會，他首先謝謝支持者用選票讓民進黨維持國會多數，代表過去四年執政在正確的方向上，也謝謝大家選擇民主及進步的價值，並向大家保證不會因為勝利忘記反省，他說，「過去我們有不足的地方，會把做不夠的做得更多更好。」

蔡英文提及，未來將打造完善社會照顧、基礎建設、以及國際化就學就業環境，持續推動改革，改善貧富差距，加強國家安全，蔡堅定的承諾，「第二任期會更加努力。」

蔡英文強調，這次選舉讓國際社會看到台灣對民主自由的堅持，感謝國際友人協助，台灣願意和各國合作承擔責任共享繁榮，因為「台灣應該是個『夥伴』而不只是『議題』。」

針對兩岸關係，蔡英文發表「八字訣」對北京當局喊話，蔡說「和平、對等、民主、對話」是拉近兩岸人民距離的關鍵。蔡英文說，過去三年他堅守主權底線，面對中國採不挑釁態度，不造成衝突，但中國提出一國兩制等台灣無法接受的條件，台灣必須持續強化防衛機制，提升保衛台海安全的國防力量。

然而，蔡英文話鋒一轉表示，兩岸都有責任確保台海穩定，因此他再次對北京喊話，「和平、對等、民主、對話」，這八個字是關鍵。「和平」表示對岸必須放棄對台灣武力威脅，「對等」為雙方不否認彼此存在的事實，「民主」則為台灣的前途由2300萬人民決定，「對話」為雙方坐下來談未來關係發展。

蔡英文說，「民主的台灣不會屈服於威脅恫嚇，這場選舉的結果也是最清楚的答案。」他呼籲，選舉過程中的衝突應該結束，支持者不要刺激對手，大家反而要擁抱彼此，要團結起來打敗國家困境。



直播影片（源自蔡英文臉書）