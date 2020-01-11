不怕韓國瑜民調蓋牌　台灣民意專家神預測

（台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導）新科章魚哥？游盈隆於去年年底封關民調記者會神預測2020台灣總統大選結果，他驕傲的表示，「充分證明他的政治科學和民調專業經得起最嚴厲的考驗，那怕是韓國瑜民調蓋牌。」

2020台灣總統大選已於今（11）日下午4點開始開票，台灣民意基金會董事長游盈隆於臉書上發文表示，2020總統與立委大選已開票將近一小時，三位總統候選人得票大約是蔡56%、韓38%、宋6%。

游盈隆自豪的說，「這和我12/30封關民調記者會中的預測完全一致：蔡英文54%—60%；韓國瑜32%—38%；宋楚瑜4%—10%。」

游盈隆說明，由此可見，到目前為止，他的預測完全命中。他還有另外五項預測，也很可能完全命中，請大家拭目以待。游說，「這充分證明他的政治科學和民調專業經得起最嚴厲的考驗，那怕是韓國瑜民調蓋牌。」



游盈隆全文（源自游盈隆臉書）

信傳媒報導，游盈隆預測，蔡英文得票率會落在57%，韓國瑜35%，宋楚瑜則為7%，正負3個百分點。投票率的部分，民調顯示會投票比例高達91.9%，但游盈隆的評估，真正投票率應該較為接近「絕對會去投票」的72.6%，2020投票率會落在7成，正負3%。就此推算，蔡能得超過770萬票，韓則約473萬。

游盈隆認為，蔡英文有機會挑戰3大紀錄，第一，打破2008年馬英九的最高得票率，58.45%；其次，是超越馬英九創下的765萬票；以及1996年總統選舉，李登輝大勝彭明敏354萬票的紀錄。