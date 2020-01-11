台灣國民黨慘敗吳敦義傳請辭　洪秀柱怒轟：當家的要負責！

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）2020總統、立委及政黨票大選國民黨慘遭3敗，有黨務人士透露，黨主席吳敦義預計今（11）晚八點宣布請辭負責。

總統大選已於4點開始開票，三個小時後，蔡英文以506萬4,208票領先韓國瑜349萬9,766票，對相差157萬票的慘況，國民黨黨主席吳敦義預計於八點發表談話宣布請辭。

中時報導，黨中央人士說，吳敦義昨天即召集核心幕僚，分三層預擬今天「敗選」結果。一、若總統敗選，即請辭主席；二、若總統勝選，區域立委敗選，視當選席次再決定是否請辭；三、若總統及區域立委勝選，但政黨票敗給民進黨，視輸的幅度再決定是否請辭。

該人士透露，昨天第二、三狀況並未作出結論，但前提是一旦總統敗選，吳就請辭黨主席，同時預定今晚八點發表談話，沒想到除了總統敗選，區域立委及政黨票都慘敗，出現「最壞情形」。

聯合報導，洪秀柱對於韓國瑜敗選的想法，洪秀柱表示，必須要毫不客氣地指出來，選到這個樣子，當家的當然有責任，國民黨必須要檢討。洪秀柱在競選總部發表時，台下的民眾聽到他這麼說就大喊「說得好！」

他表示，初選的機制原本非常的清楚，但是過程中整個規則改了又改，換了又換，讓大家不知所措，本來很單純的到最後形成的那麼複雜的局面，造成的就是彼此的隔閡與分裂，是非常遺憾的事情。