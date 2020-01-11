【台灣2020大選】返鄉投票人潮發威　高鐵南下人次創新高

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 今天(11日) 是2020年1月11日總統立委大選投開票日，許多民眾在昨（10）日就返鄉準備投票。

台北往宜蘭客運班次，人潮不斷。其中首都客運，昨(10)日中午開始疏運，至今天(11日)凌晨0點30分許，才從市府轉運站送走最後一名乘客。

《自由》引述首都指出，昨中午至深夜，總計加開800班次以上，疏運2萬2千人次，創下首都開行北宜路線來最高紀錄。

首都客運表示，今上午仍有返鄉人潮，按照正常班次發車，採隨到隨上，若人潮增多，會機動增開加班車。

至於葛瑪蘭客運，昨下午4點至收班前，累計運量達650班次，比平日運能增加5成，疏運1.8萬人次。

除市府、台北二處轉運站外，新店往宜蘭的大都會客運，今天仍有排隊人潮等候返鄉。一名在新店工作的宜蘭人說，這是她在台北工作以來，首度碰到大都會乘客多到這樣，排隊一個多小時才能順利上車。

交通部長林佳龍於11日下午3點40分左右，也就是距離投票截止一個多小時前，在臉書po文指出，高鐵在10日旅運人次29萬8667人，創下營運以來第5高，南下搭乘人次更是達到18萬604人，創下新高！

PO文指出，昨高鐵、台鐵班班客滿，台鐵今天(11日)上午的南下運量，更比平常的週六高出1成，但輸運都算順利，林佳龍也感謝同仁應變得宜。

而在航運部分，林佳龍表示，台北往金門、高雄往澎湖候位旅客較多，已啟動應變計畫，協調軍機協助輸運返鄉旅客。

在高速公路部分，台北、桃園、彰化等瓶頸路段，除了加強指揮之外，也呼籲用路人可利用「高速公路1968 app」提供的替代道路資訊。

文末林佳龍表示，明天(12日)收假，預估會有許多返回工作崗位的乘客，要備戰另一波高峰，請同仁再接再勵。