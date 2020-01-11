台南大員皇冠假日酒店 除夕圍爐已爆滿 新春聚餐快搶訂

由於今年過年比較早，台南大員皇冠假日酒店除夕圍爐晚宴分2個用餐時段也早早被預訂客滿，如今想預訂的人僅能搶訂小年夜、除夕午餐時段，抑或是選擇大年初一或是初二回娘家全家吃團圓飯，酒店於農曆新春期間(初一至初五)不打烊，好久不見的親朋好友也能利用新春期間好好聚餐，即日起開放預訂。彩豐樓新春期間也同步推出年節伴手禮，手工蘿蔔糕或是XO醬，都是體面美味的伴手禮首選。

2019是台南大員皇冠假日酒店豐收的一年，除了彩豐樓蟬聯台南市金鑽百家好店之外，年菜外賣也榮獲蘋果日報評比3項入圍、雙料冠軍的肯定，因此年菜外賣訂單更勝往年，且除夕圍爐晚宴2個用餐時段，也已預訂爆滿，候補的客人僅能改選擇小年夜或是除夕午餐時段提前圍爐用餐。除此之外，2020年春節期間(大年初一至初五)酒店服務不打烊，元素餐廳、煉.瓦日本特色餐廳與彩豐樓都正常營運，已開放訂位，目前除了2020/01/26(初二)即將客滿之外，其餘時段皆已達7成滿，所以想利用春節期間與親朋好友聚餐，動作要快、趕快訂位去。訂位專線：元素06-512-1920、煉.瓦06-512-1930、彩豐樓06-512-1910。

距離農曆過年剩10多天，各式各樣年節禮盒紛紛搶市，不論是走春拜年、回娘家、好友聚會等，都會準備一些伴手禮來獻上祝福。台南大員皇冠假日酒店2樓彩豐樓粵式中餐廳推出應景年節伴手禮，包括豐味蘿蔔糕、臘味芋頭糕為每盒240元，還有別具獨特風味的極品XO醬每罐550元，都是回購率很高的伴手禮。預購專線：06-512-1910。