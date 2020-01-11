最新！台灣總統大選開票　蔡英文大幅領先總部兩樣情

（台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導）2020總統大選已開始計票，目前總統蔡英文持續領先對手韓國瑜近65萬票。

第15任總統、副總統已於下午四點開票，第15任總統、副總統及第10屆立委選舉投票已結束，總統、副總統候選人共三組，分別為親民黨宋楚瑜及余湘，國民黨韓國瑜及張善政、民進黨蔡英文及賴清德。

中選會估計，選舉人數約1,931萬人，全台共設置1萬7,226個投開票所，開票已於今（11）日下午4點啟動，根據TVBS顯示，民進黨總統、副總統候選人蔡英文及賴清德持續領先，並拉開巨幅差距。

17:20 更新

根據TVBS開票結果，目前暫時由蔡賴配以210萬6,368票，領先韓張配144萬8,989票，宋余配16萬9,111票。

總統蔡英文位於台北市北平東路的競選總部聚集大批民眾一起觀看開票結果，自由報導，3點30分左右現場已超過千人聚集，每次刷新票數是蔡英文領先時，現場民眾都會揮舞台灣要贏旗幟及歡呼。

自由指出，國民黨總統候選人韓國瑜高雄競選總部前韓粉心情如洗三溫暖，當韓得票數超過民進黨總統候選人蔡英文時，現場隨即爆出歡呼，票數落後則鴉雀無聲，焦急顯現臉上，開票半小時後已有人坐不住，站起來緊盯電視牆，或是靜靜地等待最後結果。

蔡賴 210萬6,368、韓張 144萬8,989、宋余 16萬9,111

16:50 更新

根據TVBS開票結果顯示，目前開票至下午4時50分，蔡英文已獲129萬8,828票、韓國瑜90萬6,255票、宋楚瑜11萬2,904票；目前韓僅領先的地區為苗栗、花蓮跟金門。

蔡英文129萬8,828票、韓國瑜90萬6,255票

＊最後當選名單以中選會公告為準