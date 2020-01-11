撿到槍？台灣女星挺孕肚投票　遭民眾怒嗆「我們排到何時？」

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）誰都不能阻止老娘投票！台灣女星阿諾身懷六甲前往投票，卻遭現場民眾嗆「這種人一直出現，我們是要排到什麼時候？」隨後她在臉書上抱怨，「孕婦優先投票措施只是建議，沒有具體實施的配套」。

女星阿諾本名涂珊，曾為台灣食尚玩家節目主持人，演出電影《大宅們》等，樂觀爽朗的形象獲得民眾喜愛，在臉書上擁有近20萬的粉絲，身為孕婦並享擁有優先投票權的她，今（11）日前往投票時，卻遭民眾怒嗆，讓她理智線斷裂回嗆對方，對此網友感嘆：「不僅宣導不足，就連禮讓共識也不足」。

阿諾今日早上10點在臉書發文表示，「不到8點就去投票所，所謂的孕婦可以優先投票，只是建議沒有具體實施的配套，剛剛到現場詢問時，現場協助人員明顯不知道我為啥要拿媽媽手冊，也不是很確定如何協助我。」

阿諾提及，「現場排隊的民眾中，排在隊伍第二位的先生表達了不滿，更讓協助人員無所適從，所以我就呆站在門口，也不知道該怎麼辦，我不是不願意等，或是覺得孕婦有什麼了不起，但是現場引導人員沒有具體的應對方式，讓我忍不住只能跟那位一直抱怨的先生對嗆。」

阿諾分享，該名先生知道她是孕婦後，對現場工作人員表示「他們這種人一直出現，我們是要排到什麼時候？」阿諾則接著詢問工作人員「那請問我是站在旁邊等你叫我嗎？還是去那邊坐著等？」那位先生則插嘴「小姐（工作人員）就說穿插，幾個人之後再輪你。」阿諾則怒嗆「你可以讓他講話嗎？就你一直講。」

該貼文指出，事後她沒有得到任何回覆只好呆站在旁邊，等到幾個人進去後投完票，工作人員竟請她插隊在一位拿著拐杖的老人家前面，讓阿諾感到「超級不好意思。」

阿諾最後說，「如果你是符合優先投票的人，你還是早早出門吧！因為如果大家都等的不耐煩，他們是有權利不禮讓你的唷。」



阿諾臉書全文（源自阿諾臉書）