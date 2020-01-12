國際航運污染重 國際海洋組織祭出新罰則

為了降低國際航運業的污染，國際海洋組織(IMO)提出了在今(2020)年上路的新規定，要求船隻必須只能使用低硫的燃油以降低污染，如果全球任何航運公司不遵守，將會面臨罰金懲處。

國際海洋組織秘書長林基澤(Kitack Lim)表示，新規定並不是突然推出，組織的會員國、航運公司與各個燃油供應商在過去的三年間一直在準備面對這項新規定，他覺得新規定的實施會十分順利，且對健康與環境帶來一定程度的正面影響。

這項新規定主要並不是為了處理氣候變遷帶來的危機，而是聚焦在酸雨和空氣污染的問題，不過由於含有高量硫化物的燃料通常也有高碳排的問題，再加上禁止這類油料會迫使船運公司走向更有能源效率的未來，一定程度上這個規定也能減少溫室氣體的排放。

事實上，航運業使用的一向是化石燃料中「最髒」的燃油，主要由低價值、便宜的原油所組成，這種油不是無法精煉，就是精煉成給汽車使用的汽油、飛機使用的輕油代價過高。

這原本沒什麼太大的問題，但是隨著航運業變得更興盛，逐漸在全球總碳排量佔有了一席之地，2017年約佔全球碳排3%左右，若不作出改變，這個比例在本世紀中就會攀升到17%左右，造成更嚴重的酸雨等問題。

新的規定將燃油中的硫允許含量從3.5%降到了0.5%，乍看之下或許不多，不過國際海洋組織估計，這樣就可以減少航運業高達77%的硫氧化物污染，減量高達850萬公噸。

不只如此，國際海洋組織還有更進一步的計畫，為了減緩氣候變遷的影響，希望在2050年前能達成航運的碳中和，國際航運商會(ICS)也配合提出了每噸碳排就課徵2美元，並藉此「特別稅」投資未來研究的構想，不過整體計劃並未完善，仍需要時間。