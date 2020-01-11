武漢肺炎首傳1死、重症7例　中國官方：春運期間將防範疫情擴散

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中國媒體今天(11日)報導，中國武漢衛健委（衛生健康委員會組織) 發佈最新通報稱：初步診斷有新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，其中已出院2例，重症7例，死亡1例，其餘患者病情穩定。官方表示：春運期間將防範武漢不明原因肺炎疫情擴散。

據報導患者為男性，61歲，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同時患有腹部腫瘤及慢性肝病。該患者常年在武漢市華南海鮮市場採購貨物。入院後給予對症支持、抗感染、呼吸機輔助呼吸、持續ECMO (葉克膜) 體外生命支持等治療後，症狀無好轉，於2020年1月9日晚心跳停止，經搶救無效死亡。

病原學檢測結果顯示新型冠狀病毒核酸陽性。死亡診斷為重症肺炎，急性呼吸窘迫綜合征（重度），膿毒性休克，多器官功能衰竭，嚴重酸堿代謝紊亂，肝硬化。直接死亡原因為呼吸迴圈衰竭。

武漢市衛生健康委組織對現有患者標本進行檢測，截至1月10日24時，已完成病原核酸檢測。國家與省市專家團隊對收入醫院觀察、治療的患者臨床表現、流行病學史、實驗室檢測結果等進行綜合研判，初步診斷有新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，其中已出院2例、重症7例、死亡1例，其餘患者病情穩定。

此外所有密切接觸者739人，其中醫務人員419人，均已接受醫學觀察，沒有發現相關病例。

武漢肺炎臨床表現為發熱、乏力等全身症狀，伴有乾咳，住院患者呼吸困難較為常見。絕大多數患者入院時生命徵象大致平穩。