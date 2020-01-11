  1. 首頁
  2. 財經

【台灣2020大選】早起投票仍排隊半小時　柯文哲：可嘗試電子化投票、減少等待時間

柯文哲建議可考慮選一個區試辦「5卡合一」 的e化投票，若可行再慢慢推廣。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/01/11 11:41
圖/北市府官網
圖/北市府官網

圖/北市府官網

圖/北市府官網

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台北市長柯文哲今(11)日偕夫人陳佩琪一同赴投票所投票，雖然起了大早，但仍排隊約30分鐘才完成投票。

對於投票速度有點慢，柯文哲投票後接受媒體說，台灣是世界上資通訊大國，但軟體建設還是太慢。主要還是政府心態太保守。理論上可以將身分證、自然人憑證、健保卡、駕照跟悠遊卡5卡合一，e化後投票速度變快也降低民眾等待的時間。但要全國立刻做修正很困難，柯文哲說新藥上市都要做臨床試驗，更何況是政治制度。他認為可考慮選一區用「5卡合一」 來試辦投票，若可行再慢慢推廣。

柯文哲認為，應該慢慢把企業精神帶進政府，讓整個政府更有效率。效率一直不是我國政府的優先項目。柯文哲覺得投票應該要改進，2018年選舉排隊排了一個半小時，今年提早來還是要排30分鐘，或許是大家都心同此理，所以這次都特別提早出門投票的關係。

記者追問市長今天笑容比較少，是否對今天選舉結果感到緊張？柯文哲表示不要緊，沒甚麼特別的感覺，倒是覺得投票效率要提高。

記者問到郭台銘昨天選前之夜沒去站台，是否有跟郭台銘通電話？柯文哲說，昨天直播完已接近午夜12點，沒時間再跟郭台銘通電話。由於市府團隊明天(12日) 要出國至愛沙尼亞考察，還有很多事情要處理，通電話的事情有空再講。

至於稍後會到哪裡看投票結果？柯文哲說，要先回到市府辦公室將昨(10)日的公文批完。他接著說，希望今天投完票之後，台灣社會能恢復正常化。

記者問到昨天選前之夜的人潮是否會對這次立委席次有影響？柯文哲表示，台灣還是一個成熟的民主國家，選舉結果出來，大家還是按照選舉結果繼續工作、慢慢進步。
柯文哲
投票效率
e化投票
5卡合一
陳珮琪

相關新聞

【台灣2020大選倒數8天】蔡總統赴參謀總長沈一鳴辦公室緬懷　國民黨晚間追思黑鷹殉職將士　
【台灣2020大選倒數8天】蔡總統赴參謀總長沈一鳴辦公室緬懷　國民黨晚間追思黑鷹殉職將士　
2020/01/03 20:20
【更新】台北市長選舉無效案二審敗訴 丁守中: 「台灣民主還在掙扎」
【更新】台北市長選舉無效案二審敗訴 丁守中: 「台灣民主還在掙扎」
2019/12/17 11:51
【快訊】台北雙子星開發案今正式簽約　估6年9個月完工
【快訊】台北雙子星開發案今正式簽約　估6年9個月完工
2019/12/17 11:18
布拉格市議會通過與台北締結為姊妹市　預計1月簽署協議
布拉格市議會通過與台北締結為姊妹市　預計1月簽署協議
2019/12/12 21:14
【台灣2020大選】宋楚瑜合體郭台銘、柯文哲　訴求翻轉藍綠
【台灣2020大選】宋楚瑜合體郭台銘、柯文哲　訴求翻轉藍綠
2019/11/30 17:40