【台灣2020大選】早起投票仍排隊半小時　柯文哲：可嘗試電子化投票、減少等待時間

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台北市長柯文哲今(11)日偕夫人陳佩琪一同赴投票所投票，雖然起了大早，但仍排隊約30分鐘才完成投票。

對於投票速度有點慢，柯文哲投票後接受媒體說，台灣是世界上資通訊大國，但軟體建設還是太慢。主要還是政府心態太保守。理論上可以將身分證、自然人憑證、健保卡、駕照跟悠遊卡5卡合一，e化後投票速度變快也降低民眾等待的時間。但要全國立刻做修正很困難，柯文哲說新藥上市都要做臨床試驗，更何況是政治制度。他認為可考慮選一區用「5卡合一」 來試辦投票，若可行再慢慢推廣。



柯文哲認為，應該慢慢把企業精神帶進政府，讓整個政府更有效率。效率一直不是我國政府的優先項目。柯文哲覺得投票應該要改進，2018年選舉排隊排了一個半小時，今年提早來還是要排30分鐘，或許是大家都心同此理，所以這次都特別提早出門投票的關係。



記者追問市長今天笑容比較少，是否對今天選舉結果感到緊張？柯文哲表示不要緊，沒甚麼特別的感覺，倒是覺得投票效率要提高。



記者問到郭台銘昨天選前之夜沒去站台，是否有跟郭台銘通電話？柯文哲說，昨天直播完已接近午夜12點，沒時間再跟郭台銘通電話。由於市府團隊明天(12日) 要出國至愛沙尼亞考察，還有很多事情要處理，通電話的事情有空再講。



至於稍後會到哪裡看投票結果？柯文哲說，要先回到市府辦公室將昨(10)日的公文批完。他接著說，希望今天投完票之後，台灣社會能恢復正常化。



記者問到昨天選前之夜的人潮是否會對這次立委席次有影響？柯文哲表示，台灣還是一個成熟的民主國家，選舉結果出來，大家還是按照選舉結果繼續工作、慢慢進步。