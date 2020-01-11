【台灣2020大選】蔡總統永和投票、費時20分鐘　賴清德台南投票：天氣好心情就好

總統蔡英文（圖）上午前往新北市的投票所投票。中央社 總統蔡英文（圖）上午前往新北市的投票所投票。中央社

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 第15任總統、副總統及第10屆立委選舉今天(11日)投票，總統蔡英文今上午抵達永和秀朗國小投票，受到民眾熱烈歡迎。她表示，希望公民出來投票，讓民主更強大。

總統今上午9時到永和秀朗國小投票，和民眾一起耐心排隊，大家爭相拿出手機拍照，一度讓現場秩序出現小混亂，總統花了約20分鐘完成投票。

總統投完票後表示，今天天氣很好，希望公民出來投票行使自己的權利，讓民主可以更強大，也期望今天投票過程可以順利結束。

中央社報導，總統講完原本打算離開，不過有媒體大喊「總統揮揮手，您上電視了」，讓總統轉回來向攝影鏡頭揮手致意，現場媒體詢問昨天(10日選舉前夕) 睡得如何、有信心嗎、是否鬆了一口氣，她都笑而不答。

至於民進黨副總統候選人賴清德上午則在台南市中西區住家旁投票；賴清德表示，看到天氣好，心情就好，希望大家踴躍投票，共同決定台灣的未來。

賴清德上午8時許走出中西區住家，一路步行到大德街廣州宮投票，途中也和街坊鄰居握手及打招呼；他在投票前接受媒體聯訪時指出，他以前都是走路來投票，廣州宮離家很近，走路才2、3分鐘。

他表示，所有競選工作終於告一段落，昨晚從凱道活動結束回台南時已超過凌晨零時，時間晚了一點，但也因此很好睡，一覺到天亮。

賴清德說，很高興看到天氣這麼好，他要鼓勵全國父老鄉親，特別是年輕人，一定要踴躍投票，共同決定台灣的未來。

他表示，看到天氣好，心情就好，兒子和媳婦也都會回來投票；過去歷史顯示，天氣好投票率會高，天氣如果不好，投票率就會低一點，但面對這場大選，愈多人出來決定國家的前途愈好，希望未來大家為國家持續努力。

賴清德說，投票後先回家休息，下午再回凱達格蘭大道，不管結果如何，總統蔡英文一定會率領團隊向國人表示感謝。

至於是否要當爺爺了，賴清德表示，當然有希望，但這事情由年輕人決定，沒有給他們壓力，希望能聽到喜訊。