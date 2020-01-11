【台灣2020大選】韓國瑜高雄投票•女兒韓冰相隨　張善政花蓮投票5分鐘搞定

國民黨副總統候選人張善政（右3）11日回到花蓮投票，與現場等候的鄉親握手、合影，展現親和力。中央社 國民黨副總統候選人張善政（右3）11日回到花蓮投票，與現場等候的鄉親握手、合影，展現親和力。中央社

國民黨總統候選人韓國瑜（圖）11日一早就前往高雄市林園區的普願寺投開票所，投下神聖一票。中央社 國民黨總統候選人韓國瑜（圖）11日一早就前往高雄市林園區的普願寺投開票所，投下神聖一票。中央社

國民黨總統候選人韓國瑜（前）跟女兒韓冰（後方白衣者），一早就前往投票所，在隊伍中等待領票。中央社 國民黨總統候選人韓國瑜（前）跟女兒韓冰（後方白衣者），一早就前往投票所，在隊伍中等待領票。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）第15任總統、副總統及第10屆立委選舉今天(11)日投票，中國國民黨總統候選人韓國瑜上午由女兒韓冰陪同，至高雄市林園區普願寺投票。中央社報導，韓國瑜順道進普願寺參拜後離去，全程未受訪。

另一方面，國民黨副總統候選人張善政獨自回到花蓮壽豐鄉投票，張善政說，對選情很樂觀。

高雄林園區普願寺的投票民眾一早就大排長龍，大批媒體也到場守候。韓國瑜上午8點多由韓冰陪同現身普願寺，媒體一擁而上，場面一度混亂 (#媒體記者也是職責所在啊。)

韓國瑜一路排隊進投票所投票，韓冰則在大批媒體包圍下，不發一語，先行上車離開。

投完票後韓國瑜進普願寺參拜，隨後搭車離去，全程未受訪。

另一方面，國民黨副總統候選人張善政獨自回到花蓮壽豐鄉投票。花蓮今上午豔陽高照，張善政在隨扈陪同下，到壽豐鄉光榮社區活動中心投票，小社區人數少，張善政一到就直接領票，投票時間不到5分鐘。

張善政昨還在高雄與國民黨總統候選人韓國瑜選前造勢，今一早又回到花蓮投票，兩地奔波，張善政接受媒體訪問表示，最近累到習慣了，在火車上補眠，最後一天心情也比較輕鬆了，下午要搭火車回高雄，和韓國瑜一起看開票。

媒體問到對選情樂不樂觀，張善政表示，對開票結果當然有信心，心情很高興、興奮，期待開出來的結果。隨後他也向等候在現場為他加油打氣的鄉親握手、合影。

韓國瑜的女兒韓冰（前右）陪同父親至高雄市林園區的普願寺投票，引起大批媒體關注。中央社