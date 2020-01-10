直播！台灣民進黨選前之夜　人潮擠爆台北凱道

（台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導）有搖滾區的造勢晚會？民進黨「團結台灣 民主勝利」造勢晚會於今（10）日晚間7點台北市凱達格蘭大道登場，現場湧入大批人潮，力拚總統連任、國會過半，總統蔡英文預計在晚間九點半壓軸上場。

自由報導，總統蔡英文今下午回防台北，率領台北市8位立委候選人，與副總統候選人賴清德合體進行車隊掃街，沿路支持者情緒沸騰，不斷揮手致意，晚上蔡英文則回到總統府凱道前出席選前之夜，包含副總統候選人賴清德、桃園市長鄭文燦、黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌等人也都將上台助講。

下午2點左右，儘管距離晚會開始時間仍有數小時，凱道已逐漸湧現人潮。一位自美國芝加哥專程返台投票的台僑張小姐，下午一點半就在凱道舞台最前面等待，她受訪時說，過去50年從未回台投票過，這次一定要回來，因為不希望美麗的台灣被紅化，她認為投票是爭取民主重要的方式。

凱道會場塞滿大批小英支持者，一路延伸到中山南路與仁愛路都可見人潮，台上不只表演者帶來精彩演出，還有多位特地從海外返台投票的學子，現場氣氛感人，台上台下更齊聲高喊「2020台灣要贏」等口號。

其中十分吸睛的蔡德配也將壓軸登場，今日蔡英文從高雄出發，賴清德從台中市北上，中央社報導兩人將會師凱道，傍晚人潮已從台北車站、捷運車站向凱道集中，現場民眾蔡英文當選聲不斷。

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直播（蔡英文臉書）