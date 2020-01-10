鼠運亨通慶豐年 福泰春節住房優惠2000元起

還有2週就是大家盼頸期待的農曆春節了，濃厚的佳節氣氛也慢慢靠近。福泰飯店集團旗下三個品牌共9家飯店陪您過年！特於農曆春節期間(01/23~01/29)聯合推出「鼠運亨通 住房優惠」，每房只要NT$2,000起，凡活動期間入住的旅客每房還可抽取一次「好運紅包」，試試手氣也寓意新的一年好事連連。此外，入住嘉義桔子文化店、彰化福泰商務飯店、礁溪山形閣更精心準備各種好康好玩的遊戲等您一起來體驗！台北、新竹、台中、彰化、嘉義9家飯店的超值住房優惠，讓您農曆春節連假期間無論是返鄉團圓或是出遊玩樂都能輕鬆無負擔。

福泰飯店集團3大飯店品牌「福泰商務飯店」、「桔子商旅」、「山形閣」農曆春節期間(01/23~01/29)推出「鼠運亨通 住房優惠」新春專案只要NT$2,000起，每房再加贈「好運紅包」，祝願大家鼠年好運旺旺來！同時，桔子商旅嘉義文化店及新竹福泰飯店：再推現場抽獎活動，好禮帶回家；彰化福泰飯店帶您親自體驗紅包絹印超好玩；礁溪山形閣邀旅人一同「春節歡樂趣味玩」體驗集章、闖關遊戲及眾多經典遊戲的樂趣！眾多精彩有趣的遊戲及好康抽獎就是要讓您與家人好友在歡樂喜氣的氛圍下，共度難忘美好春節假期。

福泰飯店集團旗下9家飯店皆位於豐富的生活機能及交通便捷之處，無論是捷運、高鐵或火車站，都步行約10分鐘即可抵達，讓旅人們從早到晚歡樂不打烊！喜愛自由行的背包客旅人可選擇入住桔子商旅、差旅或親子出遊推薦商務飯店、享受寧瀞悠閒泡湯之旅首選礁溪山形閣，讓您身心滿足喜迎新年！趕快把握春節出遊熱潮，歡迎提早訂房搶佔先機！訂房專線：(02)2719-2199，相關訊息請上官網查詢：

