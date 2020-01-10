台北凱撒Checkers草莓季華麗回歸 夢幻甜點吃到飽66折起

台北凱撒Checkers去年冬天所推出的草莓季甜點吃到飽活動，以一系列讓人驚艷的夢幻草莓甜點風靡全台，今年台北凱撒Checkers也將不負眾望的在草莓盛產之際，再度推出「鼠於你我的莓好食刻」，優雅繽紛的豪華草莓主題饗宴，包含了13款精緻手工甜點，還有草莓手卷與草莓煙燻鴨胸Pizza，更首創草莓甜品搭配手沖咖啡與粉紅氣泡酒的極致饗宴。活動期間至2月底，購買【感謝有您】自助餐券套票，下午茶時段每位只要420元(原價638元)，相當於66折的超值優惠，現場更安排專業咖啡師在現場為大家手沖草莓風味精品咖啡，今年冬天就讓草莓「甜」滿你心！

在這個草莓飄香的季節，盡情享受草莓的甜美滋味吧。台北凱撒Checkers自助餐主廚推出13款限定甜點輪番上陣，種類豐富到幾乎涵蓋所有你想得到的經典甜品，包含了鮮豔欲滴的「草莓塔」、一放上就會被秒殺的「雙色草莓奶酪」、低調奢華的「草莓馬卡龍」、軟Ｑ誘人的「草莓大福」…等，還有絕不能錯過經典必吃的「草莓生乳捲」，濕潤綿密的蛋糕體中捲入酸甜草莓，以及奶香十足的鮮奶油滋味柔和適中不甜膩，一口接一口停不下來；外型精巧如藝術品般的「草莓芙蓮」，將上下兩層濕潤香甜的海綿蛋糕夾入排排站的新鮮草莓與濃郁香草白巧克力甘納許中，尾韻夾帶誘人的草莓鮮甜香氣，是冬季最療癒的幸福甜點；台式馬卡龍的進階版「復古草莓布雪」，蓬鬆柔軟的蛋糕體一口咬下融在嘴裡，漫延著隱身其中的草莓奶油霜內餡，口感滑順輕盈香氣十足，每一口皆喚起記憶中的懷舊滋味；簡單卻華麗的「草莓泡芙」，皮香酥脆，新鮮草莓與冰涼細緻的卡士達餡相互交融，呈現口感多層、甜蜜香氣十足的精緻美味。

今年台北凱撒Checkers的草莓季還有兩大亮點。第一是除了甜點外，還有另外兩個讓人備受期待的品項：風味清新的「草莓手卷」和濃郁牽絲的「草莓燻鴨胸披薩」，無違和感的創意草莓料理，讓您有意想不到的美味！第二是精選搭配草莓甜點的飲品，用手沖咖啡與粉紅氣泡酒將草莓甜點的美味晉升到另外一個層次。帶有微草莓風味的精品特調黑咖啡，搭配著草莓杯子蛋糕或是草莓泡芙，這樣的組合會將黑咖啡的苦與酸味變得更溫和回味無窮，喚醒味蕾中更豐富的絕妙好滋味。而當草莓甜點遇上粉紅氣泡酒又是一場甜蜜邂逅，擁有清新果香與細緻迷人氣泡的粉紅氣泡酒，不論是搭配著Checkers點心主廚特製的香草白巧克力草莓慕斯、卡士達草莓塔或是草莓芙蓮都非常合適，在彼此的香甜氣息中取得平衡，草莓季期間僅需加價900元，就能享有優雅微奢華的體驗。