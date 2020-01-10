2019新北市全國精品金工競賽頒獎典禮

新北市政府教育局、 鶯歌工商與東龍珠鑽石集團合作辦理第3屆「 新北市全國精品金工競賽」， 共有來自全國大專院校及高國中171人參賽， 57位精品金工達人獲獎，今（10）日於鶯歌工商舉辦頒獎典禮， 教育局長張明文到場頒獎並感謝企業與學校共同育才， 並宣布開辦4年制的金工一條龍專班，培育技藝長才的學生。

張明文局長表示， 感謝東龍珠為本次競賽提供全額獎金20萬餘元及材料， 充實鶯歌國中及鶯歌工商之金工教室設備，更與二校合辦「 珠寶金工設計培力營」及「金工設計職業試探專班」， 讓資深業師進入校園傳道授業。此外， 還連續3年捐贈首次參賽學校市值10萬元工具箱組。 考量許多學生以成為金工達人為目標， 新北市將強化這個產學合作模式， 全國首創於109學年度推出珠寶金銀細工一條龍特色專班， 為該產業注入新血，也成就孩子的夢想。

4年制的金工一條龍專班， 從國中9年級到高三利用國中技藝教育合作班模式規劃正式課程， 集合全市學生至鶯歌工商上課， 透過產學合作銜接學校教育及職場實務， 協助珠寶精品工藝人才走向國際。 就讀大觀國中美術班周奕辰同學聽到這個消息，開心的說：「 這對喜歡設計和金工操作的我，是很棒的一個選擇， 因為可以把設計的理念，實際在金工實作展現出來， 提早精進自己的技藝能力，就能贏在起跑點了。」

本次榮獲高中職第一名的鶯歌工商江燕萱同學分享說：「 練習時遇到瓶頸時會心浮氣躁，後來體會到冷靜才能專心， 投入才會專注，將作品精雕細琢後換來的是無法取代的成就感！」 指導老師鶯歌工商美術工藝科黃珮玲教師提到，技藝需要耐心、 毅力和時間醞釀出，比賽時間長達8小時，過程很疲憊， 但沒有任何一位參賽者中途放棄，因為熱情是繼續前進的動力， 競賽不是為了一較高下，而是為了培養職人的專注與熱情！

新北市政府教育局自108年起推動4年4億元的「贏得未來· 技職人才」計畫，全面提升新北市技職教育品質，其中在「 專業技職」，積極引進業界資源，推行產學合作與深化專業技能， 期能縮短「產學落差」展現「務實致用」的專業能力， 培育具備實作力、創新力及跨域力之國際專業人才。