2019新北市全國精品金工競賽頒獎典禮

新北市政府教育局、鶯歌工商與東龍珠鑽石集團合作辦理第3屆「新北市全國精品金工競賽」，共有來自全國大專院校及高國中171人參賽， 57位精品金工達人獲獎，今（10）日於鶯歌工商舉辦頒獎典禮，教育局長張明文到場頒獎並感謝企業與學校共同育才，並宣布開辦4年制的金工一條龍專班，培育技藝長才的學生。
張明文局長表示，感謝東龍珠為本次競賽提供全額獎金20萬餘元及材料，充實鶯歌國中及鶯歌工商之金工教室設備，更與二校合辦「珠寶金工設計培力營」及「金工設計職業試探專班」，讓資深業師進入校園傳道授業。此外，還連續3年捐贈首次參賽學校市值10萬元工具箱組。考量許多學生以成為金工達人為目標，新北市將強化這個產學合作模式，全國首創於109學年度推出珠寶金銀細工一條龍特色專班，為該產業注入新血，也成就孩子的夢想。
4年制的金工一條龍專班，從國中9年級到高三利用國中技藝教育合作班模式規劃正式課程，集合全市學生至鶯歌工商上課，透過產學合作銜接學校教育及職場實務，協助珠寶精品工藝人才走向國際。就讀大觀國中美術班周奕辰同學聽到這個消息，開心的說：「這對喜歡設計和金工操作的我，是很棒的一個選擇，因為可以把設計的理念，實際在金工實作展現出來，提早精進自己的技藝能力，就能贏在起跑點了。」
本次榮獲高中職第一名的鶯歌工商江燕萱同學分享說：「練習時遇到瓶頸時會心浮氣躁，後來體會到冷靜才能專心，投入才會專注，將作品精雕細琢後換來的是無法取代的成就感！」指導老師鶯歌工商美術工藝科黃珮玲教師提到，技藝需要耐心、毅力和時間醞釀出，比賽時間長達8小時，過程很疲憊，但沒有任何一位參賽者中途放棄，因為熱情是繼續前進的動力，競賽不是為了一較高下，而是為了培養職人的專注與熱情！
新北市政府教育局自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」計畫，全面提升新北市技職教育品質，其中在「專業技職」，積極引進業界資源，推行產學合作與深化專業技能，期能縮短「產學落差」展現「務實致用」的專業能力，培育具備實作力、創新力及跨域力之國際專業人才。