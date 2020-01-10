工程友善環境-生態工法恢復田園耕作

新北市政府農業局提倡工程友善環境理念， 除了溪流整治盡量減輕對生態的影響，營造生態補償的復育空間， 同時也協助農村社區以傳統砌石工法加強田埂與修復灌溉渠道， 讓原本閒置的荒地恢復農耕，而無使用混凝土的設施修復， 減少了對環境的影響，並提供生態廊道與生物生存空間， 豐富水田生態系統。

新北市農業局表示，近年來農村年輕人口外流， 傳統耕作水稻的梯田及灌溉水圳都缺乏維護管理， 使得土地荒廢無法合理利用，市府為活絡農村經濟，以傳統砌石工法 協助農村社區修復田埂、駁坎與渠道，工程依照地理、 地質環境的不同，規劃適合在地特色及融入自然景觀的修復方式。 舉例來說，在新北市金山八煙地區修復渠道， 就採取附近的安山岩塊，剖成合適的大小以人工搬運、 圍砌並利用清淤土泥填補砌石縫隙，融入火山地質特色與農業元素， 有效提升水資源利用，恢復農作面積約20公頃。 在新北市三芝樂天社區與田心子農田，則採用附近塊石堆砌田埂， 考量農田景色單調且缺乏樹蔭，特別於田中栽植當地適生的茄苳樹， 讓水田景觀更具特色也提供民眾休憩遮蔭， 友善環境的設計提供生態廊道與生物生存空間， 更豐富水田生態系統， 相關工程陸續獲得行政院農業委員會優良農建工程獎肯定。

工程友善環境是人文發展與自然生態兼顧的建設理念， 新北市政府農業局秉持這個理念從溪流整治至農村社區耕地活化， 友善溪流生態同時也以生態工法協助恢復田園耕作， 工程的用心也多次獲得各工程獎項評審委員的認同與肯定， 未來將持續精進， 努力營造工程與生態共融結合農村發展的永續風貌。