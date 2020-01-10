澳媒曝威脅利誘王立強案 蔡正元喊冤：3點承諾是對方要求的

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）自稱共諜而向澳洲投誠的王立強向澳洲警方指控，國民黨副秘書長蔡正元威脅利誘，要求王立強改口「受到民進黨指使，捏造共諜身份」，此說法被澳警證實。蔡正元今（10）日喊冤，「簡訊是編造過的」，而簡訊中的3項承諾「都是王立強要求」。

《中央社》報導，蔡正元今日參加《POP Radio聯播網》專訪時說，這個對話截圖是被刪減過的，中間並沒有他與孫姓商人（孫天群）的對話。而且這3點要求是王立強自己要求的，因為王立強的妻子正在澳洲唸書，他需要留在澳洲境內，才急著透過政治庇護，不用回國。

蔡正元表示，王立強向孫天群要錢還債，孫天群要他先向外界澄清中國創投總裁向心跟王立強沒關係。但是孫天群覺得王立強不是真心想澄清，他只是想要錢。

然而蔡正元又說，他不認識王立強、孫天群，只是碰巧有共同的朋友牽線認識。他沒有必要幫向心說話，但是他要幫向心的人權發聲。

《中央社》報導，共諜疑雲連環爆，中國男子王立強向澳洲警方尋求政治庇護，他把與中國商人孫天群及國民黨副秘書長蔡正元的文字對話交給警方。

對話資料顯示，孫天群與蔡正元提供3點承諾，包括撤銷中國對王立強通緝，高額金錢，可自由進出中國等報酬，要求王立強錄製影片訊息，謊稱去（2019）年的共諜說法是自己被民進黨指使而捏造的，用以擾亂今年的總統大選。澳洲警方隨後證實此事。

《自由》報導，蔡英文總統競選連任辦公室今（10）天召開記者會，痛批蔡正元在微信中，承諾讓王立強在台灣自由居住，尤其孫天群在對話中提到他所承諾之事會由國民黨處理，蔡正元區區一個國民黨副秘書長為何可以承諾這些分屬2國的權利？是不是已經與共產黨達成共識？

競選辦公室表示，這樣一件受矚目的間諜案，蔡正元想私下處理，被澳洲媒體揭發，到底韓國瑜與國民黨知不知道此事呢？

國民黨副秘書長蔡正元提供給孫天群，要給王立強配合的交換報酬（對話截圖/ 中央社）