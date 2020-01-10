美國流行天后席琳娜挺過情傷　新曲飆破2億強勢回歸

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）美國流行天后席琳娜在閨蜜陪伴下挺過陰霾，最新專輯《絕無僅有》秒衝台灣iTunes排行冠軍，首波主打《Lose You to Love Me》也在Spotify飆破2億6000萬次點，天后狹帶超強氣勢回歸樂壇。

美國流行天后席琳娜（Selena Gomez）在經過一段時間的沉澱後，終於將身體及心理雙方面都調整到最佳狀況，如今她終於帶著全新作品《絕無僅有》（Rare）回歸樂壇，除了首波主打《Lose You to Love Me》在Spotify就飆破2億6000萬次點聽，順利成為她生涯首支全美冠軍單曲之外，專輯發行後也直接秒衝台灣iTunes排行冠軍，就算睽違樂壇五年之久，天后依舊能維持住她的超高人氣。

音樂公司發布新聞稿表示，席琳娜除了回歸暖身作大爆炸之外，她日前在接受訪問時也公開表示，儘管目前已單身兩年之久，但她非常享受現在的狀態，從她個人社群平台上的文章就可以知道現在的她狀態的確非常好，幾天前才曬出到夏威夷度假的照片，看起來非常放鬆且開心。

僅管目前是席琳娜感情上的空窗期，但她身邊還是不乏許多好友們的陪伴，像是日前才與好友一起去看鄉村天后凱西瑪斯葛雷（Kacey Musgraves）的演唱會，以及與天后好友泰勒絲（Taylor Swift）一起玩貓等，似乎目前已經走出過去的壞情緒。

席琳娜表示：「我曾非常自卑，一直努力的想讓自己變好；我的情緒起伏很大、很極端，我知道自己有心理上的問題。但現在的我覺得很有力量，因為我已經清楚了解自己的問題，老實說我真的鬆了一口氣，因為我明白可以向朋友尋求協助，加上我也按時服藥，這簡直讓我的人生徹底改變。」至於天后泰勒絲則是不斷的給予她的好友溫暖與支持，看著她度過了幾年辛苦的日子，現在她相信席琳娜能夠順利渡過一切，把這些過去轉化為美好的音樂並且能夠治癒他人。

《絕無僅有》這張專輯講述席琳娜這些年，不管是在感情、或是情緒上所承受的心路歷程，可以說是最貼近她私人情感的一張全新專輯，連好友泰勒絲也很樂見她將這一切以音樂表達出來。至於樂迷們也能從新專輯當中看見席琳娜的改變，暌違五年的這張全新專輯目前已經發行。



(Gomez Facebook)