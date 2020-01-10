全國最高《50樓Café》自助餐廳 「莓好食光」草莓季開鑼！

甫於日前拜新北耶誕城之賜、創下12月來客數新高的「50樓Café」自助餐廳，接下來將自1月8日至2月23日，延續往年有口皆碑的「莓好食光」主題，準備讓草莓控、甜點迷再衝一波！活動期間，每天一班冷藏車會將清晨採收的大湖草莓新鮮直送餐廳，變身為琳瑯滿目的甜點、鹹食和糖葫蘆，任人大快朵頤！與新北市府合作促銷的貢寮九孔鮑此時也正值產季，主廚發揮巧思，做成少見的西式佳餚迎賓。50樓Café自助餐廳之餐費如下(特殊節日除外)，平日─午餐NT$799、晚餐NT$899，假日─午餐NT$899、晚餐NT$999，使用遠銀卡刷卡消費，天天享有8折優惠(特殊節日除外/見備註)，餐廳訂位專線為(02)7705-9723。

坐落於新北地標百揚大樓最頂層的「50樓Café」，是全國最高的自助餐廳，憑窗遠眺，雙北美景宛如畫作綿延展開，夜晚則有星空燈海相映成趣，絕佳設施，卻以親民價格遠近馳名！

餐廳主廚陳俊杉資歷老練，曾是2017紐西蘭國際名廚賽的冠軍，食材運用得心應手，主廚表示，此次規劃「莓好食光」活動，擔綱演出的二款主角全都成本不菲，嬌貴的大湖草莓面對多變的天候，價錢居高不下，每公斤進貨價約350元，吃海藻長大的活體貢寮九孔鮑，產量持平，每台斤市價也要600元，但為了在新春讓來客享用當令的美味，仍不惜成本推出，以求顧客滿意！餐檯上的主題佳餚包括(實際品項以現場供應為準)：草莓藜麥乾果沙拉、草莓羊乳酪拌菠菜、燻培根凱薩草莓沙拉、百香果草莓九孔鮑、和風九孔鮑花園沙拉、青醬九孔鮑佛卡夏、炭烤墨西哥香草雞肉佐草莓莎莎醬…等，魅力四射的甜點則有草莓馬斯卡朋蛋糕、草莓生巧克力蛋糕、草莓鮮果奶酪、草莓生乳捲、草莓巧克力泡芙、以及草莓糖葫蘆…等，其它糕點選項還有草莓巧克力馬芬、草莓鮮果派、香草烤布蕾、法式檸檬塔、原味重乳酪蛋糕、杏仁牛奶焦糖慕斯。

此外，備受歡迎的各區美食還包括生猛海鮮吧、現流生魚片、現煮熱湯區、燒烤炸物區、廣式燒臘區以及爐烤美國自然牛，配合歲末節令的特色佳餚還有美式碳烤豬肋排、番茄蔬菜燴牛尾、西班牙海鮮燉飯、泰式椒麻雞、酒香當歸滷豬腳、豉油王海鮮炒麵、川味剁椒鱸魚，以及每餐期輪替上場的鹽烤蝦、胡椒蝦、檸檬蝦，滋味鮮濃，也一定要嚐！

備註：活動期間，農曆春節1/24-29及情人節2/14價格有做調整，詳見官網，同時間遠銀卡恕不適用。