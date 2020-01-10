蘇花改通車搶商機 翰品酒店花蓮攜手品文旅礁溪 推優惠專案

蘇花改通車後，宜蘭到花蓮就少了一個小時車程，路途除了更安全，還更快速，更是完成了所有花蓮人共同的願望！翰品酒店花蓮為慶賀蘇花改通車，推出官網訂房住宿優惠方案，即日起至2020/3/31止，方案一連住翰品花蓮、品文旅礁溪各一晚，即享優惠房價，還可獲贈飯店歡慶小禮一份；方案二為自駕旅遊前往飯店，與愛車、翰品花蓮合照打卡上傳FB或IG，每房即可現折500元，每日限量5間。此外，翔雲西餐廳更以蘇花改為主題設計餐檯及餐點，由北至南以蘇澳海鮮為起點，將宜蘭蘇澳到花蓮各鄉鎮特色完整呈現，如六十石山的金針花、花蓮大理石，都是廚師們設計菜單的靈感來源。

翰品酒店花蓮翔雲西餐廳餐檯以蘇花改公路指標為主視覺，由北至南，將蘇澳至花蓮途中各地特色嶄露無遺，更是以此展現蘇花改行車沿途左旋右迴，山壁與海色交錯出現讓人讚嘆的美景，餐檯上則運用宜蘭蘇澳至花蓮各鄉鎮特產展現出極具花蓮特色的料理。甜點是由西點主廚向謹君為花蓮特調的美味，向主廚走遍花蓮巷弄尋找在地食材，以花蓮名產剝皮辣椒所製作的「剝皮辣椒巧克力塔」，有點嗆辣又有點甜，卻意外地融合，就像花蓮一樣，面海面山卻一樣和諧；採用土地養分豐饒的鳳林所特產的花生，經過陽光照耀滋養的花生飽滿，在口中溢出花生的香氣，製成「焦糖奶油花生條」，越吃越順口；「金針香草泡芙」以有小瑞士為名的富里六十石山特產金針花形象，特別製作蜜釀金針花，酥脆的糖衣將醃製後酸甜的花朵包在裏頭，再配上泡芙更增添口感；「小米酒果凍」則將原住民元素加入甜點，在果凍中加上甜酒釀米粒做點綴，吃得到米的香氣但不會讓人酒醉。

餐點部分翔雲西餐廳主廚王澤清則以原住民文化呈現，取自光復鄉的野菜來製作「野菜湯」，吸取日月精華的野菜充滿大自然的氣息，鮮甜順喉令人垂涎三尺，野菜的清甜味讓人無法忘懷。此外，因大理石也為花蓮特產之一，熟食區的「和平大理石創意刈包」應運而生，刈包上以竹炭粉作出如大理石紋般，色澤灰白相間看起來就像大理石。餡料上融合中西式料理手法，有傳統中式酸菜、香菜、花生粉，另外，也特別調配西式餡料，有味增醬燒梅花豬及檸檬迷迭香雞，佐上醃製蜜鳳梨、蜜芋頭，再淋上照燒美乃滋或鳳乳醬，即完成獨家創意的大理石口袋刈包！另外還有南澳酥炸魚、鶴岡咖啡蛋、富麗香米炒飯、芋香米糕、玉里麵等。翔雲西餐廳平日晚餐時段17:30-21:00，假日午餐時段11:30~14:00，假日晚餐時段17:30~21:00；成人每位NT$880，兒童每位NT$528。