新南向拓銷有感 農委會推動臺灣柑橘外銷國際市場

農委會黃金城副主任委員8日赴疊溪果菜生產合作社主持召開「2020臺灣柑橘外銷啟航記者會」，活動現場包括立法院陳明文委員、嘉義縣翁章梁縣長、台灣蔬果輸出業同業公會、疊溪合作社邱理事長、產地農會及農民代表等，共同參與疊溪合作社2020年首批柑橘外銷香港封櫃儀式。

農委會表示，柑橘為我國主要外銷果品之一，產區分布於全臺各地，108年1-11月外銷量值為8,227公噸、新臺幣3億2,320萬元，出口持續成長，加計12月出口量將創近年新高。疊溪果菜生產合作社長期經營柑橘外銷香港市場，特別於今日上午辦理今年首批柑橘封櫃啟航，為2020年柑橘出口揭開序幕。

黃副主委表示，柑橘為華人年節重要果品，在中國大陸、香港、新加坡、馬來西亞及加拿大等華人市場具有亮麗外銷實績，農委會為拓展新興市場，農委會自108年起為配合農業新南向政策，結合產地農會辦理「柑橘類果品新南向通路拓銷計畫」，辦理新加坡及馬來西亞等新南向國家促銷活動；另自108年10月1日起至今年5月31日辦理拓銷及行銷補助，推動臺灣柑橘出口並提升國際市場能見度。

黃副主委進一步說明，本次記者會除見證疊溪果菜合作社2020年首批出口的柑橘封櫃，亦期盼強化產地供貨農民、產地農會、台灣蔬果輸出業同業公會及相關外銷業者之間的鏈結，擴大出口績效，讓國內外消費者共同品嚐臺灣優質農產品，以促進產銷暢通、穩固農民收益。（新聞轉載自新住民全球新聞網）