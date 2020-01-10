中選會：大選日拼晚間10點完成開票 總統副總統票領先開

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）明（11）日即將進行第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，為避免2018年九合一選舉因公投加上基層選舉，導致投開票速度緩慢事件再現，中選會本次除了增設投開票所外，民眾也可透過中選會網站查詢投票地點。中選會預估將於晚間10點完成開票作業。

《中央社》報導，本次選民共可投出3張票，包括總統、副總統選票、區域及立法委員選票及全國不分區及僑居國外國民立法委員選票。

中選會主委李進勇表示，選民在領票時，需一次領取3種選票，包括總統選票、立委選票以及政黨選票，若民眾當下只願領取部分選票時，不得回頭要求再次領票。

選民只要在下午4點之前抵達投票所就可投票。在投票時間截止時，現場的主管人員會宣佈投票時間截止，但在投票時間截止前抵達投票所的選民仍然可以繼續排隊投票。

本次中選會增設1340個投開票所，調降各投票所的選舉人數，增加領票動線，並增加圈票遮屏數量等，力求加快投票速度。

中選會人員表示，本次開票，若人力許可，將分成2組開票，總統副總統選舉與區域立委會首先開票，接著是政黨票；若僅有1組人開票，將先開總統副總統票，其次依序為區域立委、政黨票等順序，力求投票日晚間10點完成開票工作。

中選會1月7日公佈選舉人數，在總統副總統選舉方面，臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市等6直轄市選舉人人數達1,337萬6,945人，占總選舉人人數69.27%，其中又以新北市選舉人人數332萬1,459人最多，其次為高雄市選舉人人數為229萬9,558人。

另臺北市及臺中市選舉人人數皆超過200萬人，分別有216萬7,264人及225萬1,064人，而桃園市及臺南市選舉人人數也有100萬人以上，分別為178萬755人及155萬6,845人。

中選會進一步指出，在總統副總統選舉人年齡層分布，以40－49歲居冠，有374萬3,492人，其次為50－59歲，有363萬2,972人。