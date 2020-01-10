台灣雲門新任總監鄭宗龍領軍　舞作轟動法國、英國、瑞士

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣雲門舞集前往法國、英國與瑞典演出《十三聲》，法國瓦朗榭納國立鳳凰劇院總監自信表示，「《十三聲》一定能轟動全法國！」法媒北方之聲報更稱此次巡演是「偉大的開端」。

雲門舞集發布新聞稿表示，藝術總監鄭宗龍上任第6天，於6日率團展開國際巡演，前往法國、英國與瑞典等3國，共計11座城市，演出27場口碑好作《十三聲》。雲門已展開長達63日的國際巡演，首站法國正陰雨溼冷，劇院夥伴則說：「太陽不在空中，在每個人心裡」不畏低溫巡演，心中沒有溫差，雲門舞集帶著台灣土地的生猛熱度，踏上法國和瑞典演出《十三聲》、英國演出《十三聲》與《微塵》。

此行首演於10日晚間在瓦朗榭納國立鳳凰劇院（Le Phénix scène nationale Valenciennes），總監杜勒葉（Romaric Daurier）攜劇院夥伴熱情歡迎舞團，並表達他深深地喜愛鄭宗龍的作品，自信地說：「《十三聲》一定能轟動全法國！」法媒北方之聲報專訪提及，雲門舞集將在瓦朗榭納展開法國巡演，這是偉大的開端。

雲門透露，造訪台灣多次的鳳凰劇院總監杜勒葉，曾在台灣看過鄭宗龍作品《十三聲》與《毛月亮》。杜勒葉深為感動，認為宗龍作品充滿生命力和獨特色彩，進而積極大膽的將《十三聲》推及法國各地，耗時兩年排除萬難，促成這趟法國巡演。



雲門舞集藝術總監鄭宗龍、法國國立鳳凰劇院藝術總監杜勒葉，以及舞者合照（圖/雲門基金會提供）

雲門強調，巡演各站票房反應熱烈，巴黎夏祐宮國家劇院（Chaillot – Théâtre National de La Danse）去年（2019）11月就已一票難求；奧爾良國家劇院（La Scène Nationale d'Orléans）也因票券早早售罄，緊急開放觀眾排候補票。演出之外，舞團也將在瓦朗榭納博物館開設工作坊，以雲門訓練太極導引與法國舞蹈背景學生、社會人士深度交流分享文化。

《十三聲》集跨界音樂人林強、出版設計界奧斯卡「金蝶獎」金獎何佳興、劇場鬼才蔡柏璋、世界劇場設計大獎得主王奕盛、登上美國芭蕾舞雜誌《Pointe》的服裝設計師林秉豪，以及燈光設計沈柏宏，各界傑出藝術家聯手打造。

雲門說明，編舞靈感來自鄭宗龍曾聽母親敘述艋舺一位傳奇賣藝聲優，舞台上繪入台灣街頭霓虹色彩的螢光舞衣，由男舞者真槍實彈唱乩咒，舞者拍手、跺地、踩踏、吟誦、哼唱，身體各部位無不用來「發聲」，轉繹出街上常民奮力求生的姿態節奏。