蔡正元遭控介入王立強案 綠：國民黨跟蔡要說清楚

國民黨9日上午召開「抓到了！民進黨介入王立強假共 諜案？」記者會，由國民黨副秘書長蔡正元主持，並做 出相關回應與說明。 中央社記者謝... 國民黨9日上午召開「抓到了！民進黨介入王立強假共 諜案？」記者會，由國民黨副秘書長蔡正元主持，並做 出相關回應與說明。 中央社記者謝佳璋攝 109年1月9日 (來源 中央社)

澳洲媒體爆出國民黨副秘書長蔡正元疑似威脅利誘王立強，做出讓他可以在台灣自由居住等承諾。蔡競辦今天召開記者會，呼籲蔡正元及國民黨要說清楚，為何蔡正元可以做出涉及國家公權力的承諾。

澳洲媒體日前報導，蔡正元給自稱是中國間諜的王立強劇本，要反咬民進黨；蔡正元昨天否認威脅王立強。蔡陣營今天再度召開記者會，引述澳洲「世紀報」（The Age）最新報導內容指出，從蔡正元跟中國商人孫天群的對話截圖可看出，蔡正元要王立強錄一段影片說明他在澳洲跟台灣方面的人接觸經過，「國民黨答應可以讓他自由自在的在台灣居住」。

在另一則訊息中，蔡正元所做出的承諾還包括讓大陸撤銷王立強的通緝、不干擾他在海外居留，讓大陸輕輕處理他的司法責任、可自由進出大陸等。

總統蔡英文競選辦公室發言人莊瑞雄、簡舒培今天在蔡總統全國競選總部召開「國民黨副秘涉入國際醜聞，開條件中國買單？」記者會，呼籲蔡正元以及國民黨說清楚。

簡舒培表示，根據澳媒披露的內容，國民黨答應可以讓王立強在台灣自由自在居住，但這除了國家有權力答應，沒有一個政黨可以做到。她質疑，這是否代表國民黨認為他們的候選人韓國瑜一定會當選，而韓國瑜也有所承諾，所以蔡正元才敢這樣說。

簡舒培指出，蔡正元還承諾讓王立強可以在中國自由進出，這是中國政府才有權力。她懷疑，蔡正元是否跟中國共產黨有任何接觸，是否國民黨跟中國共產黨聯手要影響王立強，國民黨有責任、有義務要說清楚。

莊瑞雄質疑，國民黨現在不是執政黨，如何可以做出涉及國家公權力的承諾；另外，蔡正元是跟中國哪一層級的人士接觸，才能做出減輕司法責任、可在海外居留等承諾，國民黨應該說清楚，蔡正元做出的承諾是「黨對黨」取得，還是蔡正元個人。

他指出，國民黨需要給台灣民眾交代，是否為了選戰「不惜通敵」，國民黨須清楚說明，對這些承諾是否知情？韓國瑜是否知情？如果要用這樣方式影響大選，是非常不齒的行為。

此外，針對台灣日本關係協會會長邱義仁遭控介入王立強案，簡舒培表示，邱義仁昨天已表示，這輩子從未去過澳洲，以回應邱毅曾質疑邱義仁是否曾在去年11月到澳洲見王立強。