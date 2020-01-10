檢警破獲「家族企業」應召站 找新住民管理旗下越南小姐

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）刑事局與移民署台北專勤隊日前破獲1處賣淫集團，以陳姓男子為首的7人，透過阮姓越南籍女子，從越南仲介女子來台賣淫，稍有不從便克扣薪水，甚至毆打逼迫。警方在跟監多日後一舉搗破淫窟，將陳男等人以《人口販運防制法》等移送法辦。

《ETtoday》報導，陳俊吉夥同2名兒子與媳婦組成「家族企業」，透過擁有中華民國身份證的越南籍阮姓女子，在越南以「來台工作」「美甲美容」為名，誘騙年輕女子來台，再透過暴力手段逼迫他們下海賣淫。

越南女子們一抵台，護照馬上被雞頭拿走，並被帶到台北市中山區應召站以每次2500元至3000元代價進行性交易，集團從中抽取將近一半的酬勞。倘若女子不從或是不願接客，就會被集團幹部以棒球棍毆打，有仲介因良心過不去，而想要離開集團，卻被陳姓男子教唆人挑斷仲介腳筋，殘忍行徑讓刑事局人員都搖頭。

經營應召站的陳姓男子，還邀兒媳一起加入擔任幹部，負責教訓旗下小姐，並在網路上以「溝通無障礙」等口號攬客。

2019年11月，刑事警察局會同移民署專勤隊與中山、信義警分局等兵分多路進行搜索，一舉逮捕陳姓主嫌等7人，偵訊後依照妨害風化、人口販運防制法等將一行人送辦，並將11名受害越南籍女子交由移民署進行收容。