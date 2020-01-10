歐美多方情報指飛彈誤擊客機釀禍 伊朗否認

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導）烏克蘭航空一架波音737客機1月8日上午自伊朗起飛不久即墜毀，機上176名乘客無人生還。歐美各國領袖今日表示，根據情資顯示，該失事客機是遭伊朗地對空飛彈失手擊落。

這起離奇的墜機事件，發生在伊朗空襲美軍駐伊拉克基地數小時之後，伊朗當局堅稱墜毀原因是由於「機械故障」，但根據《紐約時報》取得獨家影片顯示，該客機起飛不久即遭後方來的光點擊中，客機繼續飛了幾分鐘，試圖折返機場，最後爆炸陷入一團火球。相關影片也被獨立調查媒體「叮噹貓」（Bellingcat）證實。

《美聯社》報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，根據多份來自盟友與情報機構的證據顯示，這架飛機遭到伊朗地對空飛彈所擊落，很有可能是失手誤擊。

烏克蘭航空提供的旅客名單顯示，63位加拿大公民在本次的事故中喪生。

英國首相強生、澳洲總理莫里森以及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）隨後也做出類似聲明。

美國總統川普9日時表示，他相信飛機失事原因絕不是機械故障，「有人犯了大錯，這是個致命的錯誤。」

但是伊朗民航當局則堅持，該架飛機不可能被導彈擊中墜毀，「如果是這樣，這架飛機怎麼可能還試圖折返機場？」

這架編號 PS752的飛機，是當地時間清晨6點(台灣時間8日上午10時30分左右) 從何梅尼機場 ( Imam Khomeini airport)起飛僅3分鐘之後，就從雷達螢幕消失，機上180名乘客和機組員目前情況不明。

這起離奇的墜機事件，發生在伊朗空襲美軍駐伊拉克基地數小時之後。英國每日郵報的報導稱，有目擊者看到飛機起火並且發生爆炸。