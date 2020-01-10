簡又新專欄 – 淺談大學的永續發展

平常提到企業永續(Corporate Sustainability)的範圍，並不侷限於一般營利性質的公司，Corporate指的是法人團體，是擁有獨立組織的機構，醫院、大學、學會、協會等，也都屬於法人團體。而一個機構能夠永續發展，對企業而言是非常重要的。綜觀世界各國企業的永續發展，除了營利公司有在執行，非營利單位、醫院、大學、政府，甚至是NGO非政府組織也都有在執行，因為它是全面性的作法。究竟企業永續發展的觀念是如何產生？這要追溯到20世紀末期，由於全球化的影響，許多西方已開發國家到落後國家做了很多建設，造福當地經濟發展，但也帶來負面的衝擊，像是破壞了當地的環境、濫用資源、賄絡官員、對勞工和童工的剝削等等，因此聯合國於1999年提出「全球盟約」，要求各國企業必須尊重人權、勞工、不破壞他國的環境、反貪污等10條規範，進而延伸出社會責任的概念。其實在1960年代以後，許多國家就因為經歷了二次大戰，將國家的治理重點都放在復甦經濟，在全力投入經濟發展之際，卻忽略環境保護與社會層面的考量，造成環境問題一直存在。

1970年代當台灣還是亞洲四小龍經濟體時期，當時的環境也是被破壞得很嚴重，於是政府在1987年設立了環保署來解決問題，2000年始出現「企業公民」名詞，呼籲企業要自重、愛護環境、尊重自然，只是引來許多企業管理者、投資者的反彈，認為企業生產最主要的目的是獲得利潤，但對應現在的社會趨勢是不合時宜。如今台灣也跟上國際潮流，已經修改了公司法，讓企業社會責任變成企業生存法則的一部分，使企業獲得利潤的同時，也能重視社會責任。企業主若把這樣的觀念傳遞給每位員工，使每個人都參與其中，可以藉此提升員工向心力，激發對工作責任感，建立團隊精神、良好的形象，進而達到永續。要做到與世界共存共榮，必須要經濟、社會面獲利、環保得到永續，讓世代都可以享有同等的待遇，這也是聯合國所提到的目標。

這次要談論的主題是大學的永續發展。大學永續發展究竟是什麼呢？有何重要性？其實和企業永續一樣是共存共榮的概念，同樣都是經濟、社會與環境三個面向，即大學治理、社會共融、環境永續。那大學要如何做到永續呢？一般普遍認為大學是關在象牙塔裡自個作學術研究，和社會沒有關聯，與外界有些脫節，但目前我國在教育部領導下，擔任執行起USR社會責任。前陣子英國泰晤士報做過大學影響力評比，台灣有大學名列其中，引起很大迴響，而評斷優劣的標準共有兩個關鍵，首先是大學治理和企業同樣都要做到資訊透明化，透過大學提供之「大學社會責任報告書」來揭露與社會責任相關之資訊。依據聯合國17項永續發展目標，有50%比例看重的是大學治理之遠景與核心價值，以目前台灣160所大學現況，其實很難從現有的資料去瞭解這部分，因為有些學校並未說明。

第二是大學的校務決策與發展規劃的落實。私校有董事會可監督，但前提必須是健全的組織，反觀國立大學就沒有設立董事會，監管制度上有改善空間，此時學校的財務管理顯得特別重要，如何有效活化校產，充實辦學環境，也是很要緊的治理經營。台灣教育界正面臨亞洲各國挖角大學教授的情境，就是因為大學教授薪資待遇不盡理想，台灣的大學教授薪資只有香港1/3，和新加坡、大陸相比更是低落許多，因此造成許多教授都被挖角到海外。除了教授的薪資偏低，就連學校的設備也不見得完整齊全，這些都足以影響學校提升競爭力與發展性。此外學術倫理也需要重視，否則論文剽竊、抄襲的不端行為，也會讓學校的信譽受到影響。以上都是大學在經營治理面需要留意到的事情。

在大學裡最重要的利害關係人是教授與學生，這是大學永續的第二面向－社會共融。前面已提及學校無法提供良好的教學環境和薪資待遇給教授，造成優秀師資出走，另外還有少子化的問題，使得學校招生不足，面臨存亡的危機，須尋求人力培育、職員福利與權益、社區營造與地方創生來扭轉這些問題。最後第三面向是環境永續。台灣的學校建築物多數以功能性取向，較少顧及到環境綠能的設計，又醫學、化工等相關科系的實驗可能產生之汙染，校方是否能妥善處裡，及校園的資源回收、安全衛生管理、災害防救等等，這些都是環境保護要留意的地方，也是校方應該重視的問題。現在也已經有許多學校在推動綠色校園的概念，包括在節能減碳的環境、校舍建築的綠能、空間管理等各方面，讓學生體悟到環境永續的重要性。

至於大學永續有哪些影響力與貢獻？可分成四個要項來分析。第一項是「研究發展」，研究過去、未來有關地球永續發展之解決辦法。第二項是「永續發展教育」，即如何教育學生做到永續教育，以聯合國17項永續發展目標為基底，透過教學與實務的結合，融會貫通。第三項是「學校永續」，是指將大學治理完善即是對社會盡責。最後第四項「行動與倡議領導者」，以高雄大學為例，學區位處楠梓加工出口區附近，園區有許多外籍勞工，學校與加工區建教合作，開設職能課程，幫助外籍勞工提升工作能力。這樣的合作關係就符合聯合國17項永續發展目標的第4項教育、第8項體面工作和經濟成長。另外基隆海洋大學，推動了「三漁興旺」的計畫，從海洋特色教學、研究與社會關懷出發，與地方上的社區合作協助保護漁業資產，並帶動漁村的觀光。以學校的資源和人力去幫助地方的發展，活絡漁村經濟及漁民收益，不僅做到振興漁產，也平衡地方的發展。

本次討論「大學永續」的目的，主要是因為現在的大學經營模式早已跳脫過去傳統只專注在學術研究，現今也致力於社會公益服務，與社會之間也發展出良性的互動，是可以對社會產生影響力。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出