英國會表決通過脫歐法案 月底分手歐盟

英國下議院今天以330票贊成、231票反對，多達99票優勢通過脫歐法案，下週將送往上議院，完成接下來的立法程序，確定於1月31日與歐洲聯盟分手。

脫歐法案內容涵蓋英國與歐盟的「離婚費用」、公民權、北愛爾蘭海關協議，以及接下來長達11個月的過渡期。

下議院去年底以358票對234票，表決通過首相強生（Boris Johnson）的脫歐法案二讀，今天也輕鬆通過三讀。330票贊成票全部來自保守黨。和上次表決相同，由於保守黨擁有極大優勢，因此表決大致淪為形式。

英國脫歐後將進入過渡期，與歐盟展開貿易協定談判，並於12月31日結束過渡期。不過，若是貿易協定在過渡期結束前沒有完成，而英國又沒有延長過渡期，英國可能又一次落入與無協議脫歐相同的處境。

強生曾經一再重申不會延長過渡期，堅稱能在期限內達成任務。他表示，英國在1月31日之後隨時準備好進行談判，「越快越好」。

自民黨脫歐事務發言人卡麥可（Alistair Carmichael）表示，他的政黨將繼續反對這個「危險的法案」。他表示：「他們表決支持的是一個會毀掉下一代權益，讓他們無法在（歐盟）27國生活、工作的法案。」

蘇格蘭民族黨（SNP）下議院領袖布萊克福德（Ian Blackford）則表示，「蘇格蘭將繼續保持一個獨立的歐洲國家身分」。

他表示：「這是一個憲政危機，因為我們不會、也無法接受發生在我們身上的事情。」

保守黨在去年底的下議院選舉大獲全勝，不過主張舉行第二次蘇格蘭獨立公投的SNP同樣大有斬獲，成長13席來到48席，顯示蘇格蘭的獨立呼聲越來越高。

英國脫歐大臣巴克雷（Steve Barclay）則是表示，脫歐法案傳達了他的政黨在大選中獲得民眾的「壓倒性授權」，要讓英國在1月31日脫離歐盟。

他也表示，他有「信心」英國能夠和歐盟在年底前達成貿易協定，儘管批評人士稱這個時間表太過緊湊。

然而，新上任的歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，在2020年底前達成全面性的貿易協定「完全不可能」。她也表示，英國和歐盟在脫歐後雖然「依然會是好朋友」，但「不可能一如以往親近」。