澳警證實：王立強受蔡正元孫天群威脅利誘

澳洲警方向媒體證實，當局知道自稱共諜的中國男子王立強受到威脅，並已展開調查。另據瞭解，澳洲聯邦警署已掌握中國國民黨副秘書長蔡正元與中國孫姓商人對王立強威脅利誘的情況。

據瞭解，澳洲聯邦警署（The Australian Federal Police, AFP）在調查蔡正元與孫姓商人（應為孫天群）去年12月24日起發給王立強的訊息和通話內容。王立強目前與妻兒住在澳洲，並已向澳洲當局供稱自己是間諜，同時申請庇護。

可靠消息人士說，孫天群在電話中和文字訊息對王立強提出警告，這些都有紀錄。同時，孫天群和蔡正元對王立強也提供利誘。

根據澳洲重要報紙雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）和同集團的世紀報（The Age）報導，蔡正元與孫天群表明願意提供金錢等報酬，要王立強錄製影音，謊稱他去年11月有關自己是共諜的說法是捏造的，並且要說是受到民進黨的指使。

在被問到蔡、孫二人與王立強的聯繫時，澳洲聯邦警署表示，重視王立強受到的威脅，並已展開調查，但因調查仍在進行，無法提供進一步資訊。

中央社記者詢問蔡正元有關對話截圖，對話內容是以繁體字回應3點承諾。蔡正元指出，這3點內容是王立強所提出，但截圖中的人不是他，可能是合成的；但他之後補充，也可能是他把王立強所要求的東西，再轉貼回去給對方。